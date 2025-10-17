O explozie de proporții a avut loc într-un bloc din București, iar forța deflagrației a afectat grav structura imobilului. Potrivit primelor informații oficiale, doi oameni au murit, iar alți patru au fost răniți. Martorii au relatat că întreaga clădire a fost zguduită, iar două etaje au fost complet distruse. Din cauza amplorii distrugerilor, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

O mare bucată din bloc a fost pur și simplu distrusă.

Blocul se află în apropierea școlii Bolintineanu, ceea ce a ridicat nivelul de alertă, dat fiind numărul mare de copii și persoane care circulă zilnic în zonă.

Blocul este localizat pe Calea Rahovei, în sectorul 5.

Întregi etaje au fost distruse.

Martorii la eveniment povestesc pe rețelele de socializare cum că bubuitura a fost infernală.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, transmite DSU.

Blocul se află pe Calea Rahovei, nr.317, bl.30A, sc 1, etc 5-6.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență, care a precizat că situația este în dinamică.

Părinții copiilor care învață în liceul Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii.