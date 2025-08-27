Prețurile la întreținere pentru bucureșteni ar putea atinge niveluri record în această iarnă, avertizează Radu Opaina, fost director RADET și expert în domeniul proprietății comune. Specialistul estimează că majorările vor fi cele mai mari din ultimele 35 de ani, lovind puternic familiile cu venituri medii.

Potrivit calculelor sale, o familie formată din două-trei persoane, care locuiește într-un apartament cu trei camere, ar putea plăti în jur de 1.000 de lei lunar. Pragul ar putea fi atins chiar din noiembrie, mai devreme decât în anii trecuți, când cele mai mari facturi apăreau de obicei în ianuarie.

Opaina arată că facturile cresc din cauza scumpirilor la apă rece, energie electrică, gunoi și aplicarea TVA-ului. „Listele de întreținere vor consemna curând valori în jurul a 1.000 de lei pentru apartamente de trei camere, cu două sau trei persoane. Pentru cei ce trec de acest prag, sumele vor fi și mai mari”, a declarat el, citat de bugetul.ro.

Fostul director RADET atrage atenția că locatarii vor resimți direct aceste costuri și mulți vor fi nevoiți să reducă consumul. Oamenii ar putea apela la soluții de avarie, cum ar fi folosirea hainelor groase în casă pentru a compensa lipsa căldurii sau a gazelor naturale.

„La ce costuri vor avea toate utilitățile, reacțiile oamenilor vor fi cele clasice: să închidă tot ce se poate închide și să mai pună o haină sau două pentru a economisi cât mai mult”, a mai precizat Opaina.

Sursa: Newsinn