Oficialii Statelor Unite au spus că apartenența la NATO pentru ambele țări nordice a fost „un subiect de conversație și de sesiuni multiple” în timpul discuțiilor dintre miniștrii de externe ai alianței de săptămâna trecută, la care au participat și reprezentanții celor două state, se mai arată în informarea citată.

Informația a fost imediat preluată și de media din Ucraina, pe Twitter.

The Times: Finland, Sweden set to join NATO as soon as summer.

Officials are quoted as having said that Russia made a “massive strategic blunder,” as the two countries are forecasted to join the alliance in the coming months.

