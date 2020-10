Sala Sporturilor „Erőss Zsolt” din Miercurea Ciuc a găzduit miercuri, 14 octombrie, finala Final Four-ului Cupei României la futsal ediția 2019-2020. Față în față s-au aflat formațiile FK Odorheiu Secuiesc și Autobergamo Deva.

La capătul unui meci spectaculos, FK Odorheiu Secuiesc s-a impus cu scorul de 10-5 și a intrat pentru prima oară în posesia trofeului! După ce a trecut în semifinale de Dunărea Călărași, deținătoarea trofeului, tot cu 10-5, formația harghiteană a evoluat aproape perfect și a speculat toate slăbiciunile unui adversar epuizat după confruntarea din semifinale.

În ciuda faptului că este cel mai titrat tehnician din istoria echipei naționale de futsal a României, pentru Jakab Zoltan, antrenorul formației FK Odorheiu Secuiesc, aceasta este prima Cupă a României câștigată!

„Pentru noi, vă spun sincer, cucerirea Cupei României este o mare performanță. Nici nu ne gândeam că vom aduce Cupa României la Odorheiu Secuiesc. Am avut și noroc, un noroc pe care l-am dus cu noi până la sfârșit, dar, în același timp, aceasta este o victorie reușită cu multă ambiție, cu un devotament uriaș și cu foarte multă muncă, o muncă extraordinară. Este prima Cupă a României care ajunge la Odorheiu Secuiesc. Echipa a mai jucat două finale, în 2005 și 2007, dar nu a reușit să câștige. E prima Cupă a României și pentru mine! Sunt foarte bucuros și foarte mulțumit. Mă bucur pentru faptul că am reușit această performanță cu un lot de 14 jucători dintre care 10 nu au împlinit 23 de ani! Și toți cei 14 sunt din Odorheiu Secuiesc sau din împrejurimi, de la cel mult 30 de kilometri de oraș. Nici eu nu sunt din Odorhei! Toți fac naveta și niciunul nu are asigurată cazarea sau masa din partea clubului. Cu un buget mic, am reușit o mare performanță. Îi felicit pe băieți și pe toți cei care au pus umărul la această performanță”, a spus Jakab Zoltan, antrenorul echipei FK Odorheiu Secuiesc.

Futsal Klub Odorheiu Secuiesc – Autobergamo Deva 10–5 (4–0)

Arbitri: Liviu Chița (Pitești) – Bogdan Hanceariuc (Iași); rezervă: Vlad Ciobanu (Iași)

FK Odorheiu Secuiesc: Gălățeanu – Kedei, Szécsi, Balázsi, Bálint; Kerestély, Gálfi, Balázs, Miklós, Jakab

Autobergamo Deva: Iancu – Stoica, Szőcs, Plugaru, Grosu; Boldor, Ion, Moț

Au marcat: Kedei Barna (11, 23, 24, 31), Gálfi Artúr (12, 35), Balázsi Attila (17), Bálint Andor (20, 30, 37) / Marian Plugaru (29), Szőcs László (29, 36), Andrei Grosu (34), Denis Boldor (36)

Surse foto și text: FRF.ro

Sursa: Realitatea de Harghita