Alex Florența a încălcat legea privind statutul judecătorilor și procurorilor. Sunt declarațiile făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de fostul judecător Lăcrămioara Axinte.

Potrivit acesteia, niciun procuror nu are voie să inducă opiniei publice ideea că o persoană este vinovată.

„Acest procuror general Alex Florența a înălcat Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorirlor.

Le este interzis procurorilor să-și exprime convingerile lor politice sau să participe la activități cu caracter politic. Acea conferință de presă a fost o manifestare politică.

Procurorul general, explicații fără nicio probă în cazul lui Călin Georgescu

Este inadmisibil ca, într-un stat de drept, procurorul general al României să vină să prezinte public un dosar care se află pe masa unui judecător. Persoana care a fost trimisă în judecată trebuie să-și facă apărările ca și procurorul să vină cu probele în acuzare în fața judecătorului. Nu se poate ca tu procuror să vii deja și să induci opiniei publice ideea că persoana este vinovată.

Ceea ce a spus procurorul general sunt simple invenții care nu au nicio legatură cu realiatea și nu sunt probate de nimic cu intervenția Rusiei în procesul electoral din România”, a declarat, la Realitatea PLUS, fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte.

Decizie crucială în noul dosar în care este vizat Călin Georgescu: mutarea Curții de Apel