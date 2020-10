Călin Moldovan: „Chiar dacă etapa trecută am luat doar un punct, avem moralul ridicat”.

Echipa de fotbal Corona Brașov va juca vineri, pe teren propriu cu AFC Odorheiu Secuiesc, iar antrenorul Călin Moldovan are încredere în determinarea jucătorilor săi de a se lupta pentru cele trei puncte puse în joc.

Tehnicianul Coronei a declarat că în ciuda faptului că etapa trecută a câștigat doar un punct la Râșnov, moralul echipei este ridicat iar băieții sunt hotărâți să facă un joc bun.

„Este adevărat că etapa trecută nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit și am luat doar un punct, dar cu toate acestea moralul nostru este ridicat iar băieții sunt determinați să facă un joc bun. Știm că nu va fi un joc ușor, pentru că și adversarii vor veni dornici să ia puncte, dar am încredere în echipă și mă bucur că am reușit să recuperăm din jucătorii care au avut probleme medicale meciurile trecute. Așadar, suntem optimiști, am pregătit bine acest joc și sperăm să păstrăm punctele la Brașov”, a spus Călin Moldovan.

Partida dintre Corona Brașov și AFC Odorheiu Secuiesc se va disputa vineri, de la ora 15.00, pe stadionul Tineretului. În acest joc, de la Corona vor lipsi Cristescu și Stăncuțu.

Sursa: Realitatea de Harghita