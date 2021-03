Se încinge lupta la promovare în Seria a 5-a din Liga a 3-a la fotbal.

SR Brașov a învins, astăzi, pe Stadionul Tineretului, pe CSO Plopeni, scor 2-1, la pauză 1-1. Golurile stegarilor au fost marcate de Elek, în minutele 6 și 71. Cu acest succes, SR Brașov a acumulat 21 de puncte și s-a apropiat la doar două lungimi de locul 2, de baraj, pe care se află CS Blejoi, echipă învinsă surprinzător, tot astăzi, acasă, cu 1-2, de Sepsi II.

„Obiectivul a fost să câştigăm cele 3 puncte. Am intrat puţin în jocul lor, fizic, în care noi nu dăm cel mai bun randament. Când am reuşit să punem mingea jos şi să avem posesia, au apărut ocaziile şi golurile. Am marcat pe faze lucrate. Din păcate, au fost momente în care nu am reuşit ce ne-am propus. Probabil, unii băieţi au trac, pentru că evoluează pe acest stadion pe care au jucat nume mari ale fotbalului braşovean. Sunt copii care trebuie să crească şi să câştige experienţă. E datoria mea să îi fac să treacă peste această presiune”, a declarat antrenorul SR Brașov, Liviu Nicolae.

Din păcate, meciul ACS Kids Tâmpa – AFC Odorheiu Secuiesc, din etapa a 12-a, nu s-a putut disputa nici astăzi.

Gazonul de pe ICIM este încă, parțial, acoperit de un strat gros de zăpadă. Nicolae Văduva, managerul tehnic de la Kids Tâmpa a declarat: „Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a curăță gazonul! În condițiile epidemiologice în care se află Brașovul în această perioadă, am făcut tot ce a depins de noi, trei zile de muncă! Așteptăm decizia comisiilor abilitate din cadrul FRF și sperăm să primim vești cu primire la reprogramarea jocului!”.