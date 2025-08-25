Partidele de la guvernare nu au mai avut o ședință de coaliție de la finalul lunii iulie, atunci când lucrurile au început să se răcească. Atacurile continuă și acum și îl vizează inclusiv pe premier.

Cel mai recent atac din Coaliție vine de la unul dintre liderii social-democrați, Alfred Simonis, care îl atacă pe premierul Ilie Bolojan. Mai exact, îl acuză pe acesta că ar fi făcut „o joacă de cuvinte infantile” în momentul în care – într-un interviu – a vorbit despre faptul că țara noastră ar putea intra în incapacitate de plată, declarație care a fost dur criticată inclusiv la acel moment.

Un alt atac recent din Coaliție vine tot de la un social-democrat – de această dată, din județul Iași, care îl critică tot pe premierul Bolojan pentru vizita sa scurtă și neanunțată în județ. Social-democratul a spus că este o lipsă de respect față de ieșeni faptul că șeful Guvernului nu a anunțat această vizită și nu a stat de vorbă cu nimeni când a trecut pe-acolo.

Un alt atac vine de la secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), care l-a criticat pe ministrul Economiei Radu Miruță (USR). Acesta este acuzat că încearcă să politizeze instituțiile statului și să angajeze apropiați ai USR în funcții, fie în companiile de stat, fie în instituțiile din subordine, spunând că o problemă a României sunt „cele 1000 de CV-uri ale USR”.