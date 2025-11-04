La o zi după perchezițiile făcute de procurori la sediile companiilor din grupul European Food and Drinks Group, frații Ioan și Viorel Micula au rupt tăcerea. Cei doi susțin că vor demonstra fără dificultate că toate operațiunile vizate de anchetă sunt legale și că activitatea lor respectă în totalitate legislația.

„Vom dovedi fără nicio dificultate că toate tranzacțiile efectuate rezultă din relații comerciale reale, efective, prestate și evaluate corect. Suntem convinși că rezultatele vor confirma corectitudinea activităților noastre”, au transmis cei doi oameni de afaceri, precizând că prioritatea lor rămâne producția și parteneriatele cu angajații și consumatorii.

Frații Micula amintesc și litigiul câștigat în 2013 împotriva statului român, în urma căruia România a fost obligată de tribunalul arbitral al Băncii Mondiale să plătească despăgubiri de 75 de milioane de euro. Ei acuză Comisia Europeană că a intervenit „abuziv”, declarând despăgubirile ajutor de stat ilegal, deși decizia viza o perioadă anterioară aderării României la UE.

„România a ales să nu respecte dreptul internațional. O asemenea conduită pune sub semnul întrebării respectarea statului de drept și transmite un semnal periculos investitorilor străini”, au mai spus frații Micula.

Aceștia susțin că instanțele din SUA au confirmat că România datorează în continuare peste 356 de milioane de dolari, sumă la care se adaugă penalități săptămânale de peste 15 milioane.

În final, cei doi avertizează că își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană sau instituție care difuzează informații false despre activitățile lor comerciale, insistând că toate operațiunile sunt „perfect legale și transparente”.