FK Odorheiu Secuiesc a completat ieri „careul de ași” al Cupei României la futsal. Trupa pregătită de Jakab Zoltan a reușit să învingă, împotriva tuturor prognosticurilor, campioana CS United Galați, scor 4-2 (2-0).

Astfel, în Final Four-ul Cupei României vor lupta pentru trofeu formațiile Autobergamo Deva, Luceafărul Buzău, Imperial WET Miercurea Ciuc și FK Odorheiu Secuiesc, deținătoarea trofeului. Tragerea la sorți e programată vineri, 5 martie.

Amânat pentru a-i permite echipei CS United Galați să evolueze în UEFA Futsal Campions League, ultimul turneu al Cupei României, cel de la Odorheiu Secuiesc, s-a desfășurat în acest week-end. Sâmbătă, în optimile de finală, FK Odorheiu Secuiesc și CS United Galați au trecut fără probleme de divizionarele secunde CSM Târgu Mureș și Futsal Ceahlăul Piatra-Neamț. Duminică, învingătoarele au luptat pentru ultimul bilet ce asigura prezența în Final Four.

„Pornim cu șansa a doua. United e favorită la calificarea în Final Four-ul Cupei României. Am jucat bine împotriva lor la turneul de la Galați. Am condus cu 2-0, am ratat alte două ocazii, dar în final am pierdut. Cu Deva, la același turneu de la Galați, am jucat de asemenea bine. Avem un lot restrâns. Dacă un singur jucător e indisponibil, se simte. Nu ne plângem însă și ne vom juca șansa până la capăt, mai ales că în Cupa României e bun și egalul! Ajungi la lovituri de departajare unde orice e posibil! Ne vom bate”, spunea, înaintea turneului, Zoltan Jakab, managerul echipei FK Odorheiu Secuiesc.

Și harghitenii s-au bătut, obținând o calificare spectaculoasă în Final Four-ul Cupei României.

„Trebuia să se întâmple până la urmă, trebuia să învingem una dintre echipele de top din futsalul românesc. A fost un meci frumos, în care jucătorii noștri au dat totul, au jucat cu inima, au fost disciplinați s-au dăruit. Portarul nostru, Grigoraș, a prins o zi mare. Cu toții am prins o zi mare. Am avut și noroc, trebuie să recunoaștem, pentru că fără noroc nu puteam obține această calificare. Nu ne-am permis luxul de a folosi toți tinerii pe care îi avem în lot, așa cum s-a întâmplat sâmbătă la meciul cu CSM Târgu Mureș. În aceste condiții, greul l-au dus șapte jucători, plus Grigoraș. Chiar și așa, media de vârstă a echipei e sub 23 de ani! Dacă îl scoatem doar pe Szécsi Barna, care are 35 de ani, media de vârstă scade sub 20 de ani! După această calificare putem spera să ne apărăm trofeul cucerit anul trecut. Orice se poate întâmpla. Depinde și de tragerea la sorți a meciurilor din semifinale”, a spus Jakab Zoltan, fostul selecționer al naționalei de futsal a României.

Iată rezultatele turneului de la Odorheiu Secuiesc:

Sâmbătă, 27 februarie, Sala Rákóczi din Odorheiu Secuiesc (optimi de finală)

CSM Târgu Mureș (L2) / FK Odorheiu Secuiesc (L1) 2-16

Futsal Club Ceahlăul Piatra Neamț (L2) / CS United Galați (L1) 0-16

Duminică, 28 februarie, (sferturi de finală)

Futsal Klub Odorheiu Secuiesc – CS United 4–2 (2–0)

Au marcat: Bálint Andor (4), Balázsi Attila (11, 36), Szécsi Barna (33) / Octavian Cireș (21), Sebastian Burdujel (28)

