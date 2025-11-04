Președintele AUR, George Simion, trage un semnal de alarmă privind acordul comercial UE–Mercosur, pe care îl consideră o amenințare directă la adresa fermierilor români. Declarațiile au fost făcute marți, la conferința „Viitorul Agriculturii: De la câmp la raft, România trebuie să câștige”, organizată la Palatul Parlamentului.

„Pericolul este în acest moment și lovitura de grație dată agriculturii românești ar fi semnarea acordului Mercosur. Facem un apel ca România să nu adere la acest acord, care va distruge agricultorii români”, a spus Simion în fața fermierilor și reprezentanților din domeniu.

Liderul AUR a vorbit și despre problemele majore cu care se confruntă agricultura: lipsa pieței de desfacere, creditarea la dobânzi uriașe și infrastructura de irigații aproape inexistentă.

„Avem mult prea multe obligații, mult prea multe metode prin care statul este invaziv, intră în ograda omului și în bucata sa de pământ. Statul ar trebui să se retragă și să-i lase pe producători să producă”, a subliniat Simion, adăugând că AUR susține debirocratizarea și sprijinirea producției interne.

Conferința a reunit specialiști din agricultură, fermieri și reprezentanți ai Legislativului, fiind dedicată găsirii unor soluții pentru competitivitatea producției românești și protejarea fermierilor în fața importurilor externe.