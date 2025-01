Liderul AUR, George Simion, a făcut public un apel pentru organizarea unui protest de amploare pe 12 ianuarie, în Piața Universității din București. În platou la Realitatea PLUS, Simion a subliniat că acest miting va reuni susținători din toate județele țării, precum și români din diaspora. Liderul AUR a anunțat că Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan, a fost notificată în legătură cu organizarea protestului și că se așteaptă obținerea unei autorizații oficiale.

„Am vrut la început de an să salut pe viu telespectatorii Realității și să anunț că ne asumăm și noi, ca formațiune, un meeting mare unde așteptăm toți românii, toate județele țării, pe data de 12 ianuarie. Colegii noștri din diaspora și-au luat deja bilete, vin din toate țările, așa cum pot.

O să vină, începând de mâine, se organizează oameni din toate satele și orașele țării. Chiar acum, când am intrat în platou la dumneavoastră, mi-a scris și domnul Iulian Surugiu, nu vrem să fie inițiativa noastră și nu vrem să monopolizăm și chiar nu o să venim cu însemne de partid, dar Partidul Patrioților, pe care îl conduce domnul Iulian Surugiu, achiesează la această idee, organizează și își asumă și împreună membrii de la Partidul Patrioților și invităm toate formațiunile care nu sunt de acord cu această lovitură de stat, nu sunt de acord cu cum este condusă țara și cum am fost batjocorit și de Klaus Iohannis și de aceste partide care au confiscat puterea și s-au înscăunat din nou cu aceiași miniștri, mințind oamenii, mințindu-i în campanie că nu vor fi tăieri de pensii, de alocații, și acum au ajuns până și mierea copiilor să o taie pentru că era mare pagubă, n-au tăiat din ministerele lor, din sinecurile lor, din avantajele pe care ei le au. De aceea mă aștept la foarte, foarte mulți oameni în stradă în perioada următoare și la această acțiune pe care noi o organizăm pe 12 ianuarie”, a spus George Simion.

Întrebat ce-și propune această acțiune, George Simion a răspuns: „Pentru democrație, față de lovitura de stat care a fost dată, puteau să lase turul 2, vrem reluarea alegerilor începând cu turul 2 și vrem să revenim în cadrul democratic, în cadrul normal. Am vorbit astăzi într-o conferință, maraton, cu toți colegii mei din țară. Toată țara fierbe, toată țara așteaptă să vină la București și să intrăm în ordinea și în promisiunile care ni s-au spus din decembrie 1989 încoace. Sunt 35 de ani și noi am ajuns să ieșim în stradă pentru alegeri libere și pentru democrație. Nu este posibil așa ceva. Am epuizat aproape toate căile în instanțele românești și la nivelul instituțiilor europene și internaționale. Am crezut, și asta este tactica pe care au avut-o și avocații domnului Georgescu și domnul Călin Georgescu, am crezut că va exista o ieșire pașnică, democratică de a restabili ordinea constituțională. Ne dorim în continuare ca toate aceste manifestații să fie pașnice și să nu existe violențe. Ne-am temut de o provocare din partea lui Klaus Iohannis… Incidente violente. Am văzut genul ăsta de provocări, inclusiv pe 10 august. Am văzut cum diferiții oameni folosiți de forțele de ordine erau introduși printre manifestanți. Un miting din acesta masiv are nevoie de toate măsurile de precauție din partea noastră pentru că noi ni-l asumăm din punct de vedere legal și noi suportăm repercusiunile dacă se întâmplă. Locul de întâlnire este Piața Universității, după care vom porni în marș către Piața Victoriei. Deci, duminica viitoare, de la ora 14.00, în Piața Universității, vor veni colegii noștri din toată țara. De aceea am așteptat astăzi să vorbesc cu reprezentanții noștri și cu filialele din toată țara, care mai propun și alte forme de manifestare pașnică. În toate județele țării vom alege o dată în care se va ieși peste tot, de la Tulcea până la Timișoara și Satul Mare”.

Sursa: Realitatea din AUR