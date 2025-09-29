La fel ca Sabrinei Voinea, la Paris, în urmă cu două săptămâni, și Denisa Golgotă (23 de ani) a strălucit în proba de sol.

Studentă la Facultatea de Drept, Golgotă s-a întors în gimnastica artistică, în 2024, după o pauză de patru ani, pentru a încerca să se califice la Jocurile Olimpice din 2028.

Denisa Golgotă a urcat pe prima treaptă a podiumului la Szombathely, cu nota 12,750, după ce impresionase și în calificări, cu 13,400. Braziliencele Julia Soares și Julia Coutinho au obținut medaliile de argint și bronz, la sol.

„Această performanță excepțională confirmă revenirea în forță a Denisei, care a demonstrat determinare, eleganță și forță interioară. Felicitări, Denisa, pentru această medalie strălucitoare! Felicitări, Corina Moroșan și întregului staff tehnic pentru munca și dedicarea din spatele acestei reușite! România continuă să scrie istorie în gimnastica mondială!”, a transmis Agenția Națională pentru Sport.