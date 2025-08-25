Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că va propune colegilor revenirea partidului la ședințele coaliției de guvernare, subliniind că, în măsura în care Guvernul dorește promovarea pachetului 2 de măsuri de reformă, este nevoie ca săptămâna aceasta să aibă loc mai multe discuții în acest format.

”Vom reveni. Așa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Permanent Național, în același mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este a de a reveni la discuții, de a avea întâlniri nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară, m-am întâlnit cu premierul, discutând pe o parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Săptămâna aceasta eu cred că e nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe. O să vedem ce va decide Biroul Permanent”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

AGERPRES