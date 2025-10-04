Vremea extremă a făcut ravagii în Capitală. Mai multe străzi au fost inundate, vineri seară, în urma ploilor abundente care au căzut în numai câteva ore. Rafalele puternice de vânt au doborât mai mulți copaci, care au căzut fie pe mașinile cetățenilor, fie pe carosabil, blocând circulația rutieră.

În sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbușit peste un autoturism în care se aflau două persoane, în urma căruia a rezultat o victimă conștientă, cu traumatisme minore, care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

De asemenea, un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare, în care se afla două persoană pe str. Luică, sector 4. În urma evenimentului, persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că nu doar Capitala a fost lovită de ploile abundente și fenomenele meteo extreme, ci și alte 14 județe din țară.

”În intervalul 07:00–21:00 au fost raportate efecte în 49 de localități din județele Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vrancea și în municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 curți, 5 case, 4 beciuri/subsoluri de la instituțiile publice și agenți economici și de pe 2 străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 imobile, precum și pentru degajarea a 237 copaci și 4 stâlpi de electricitate prăbușiți, 141 autovehicule fiind avariate. A fost înregistrată 1 victimă conștientă, transportată la spital cu diferite traumatisme (Municipiul București)”, transmite DSU.

Potrivit reprezentanților instituției, ”circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe 1 drum național (DN 57A/CS), din cauza căderilor de pietre pe carosabil și a fost blocată temporar pe 1 drum județean (DJ 204B/VN), din cauza unui copac prăbușit pe calea de rulare.

În ceea ce privește traficul maritim și fluvial, menționăm că sunt închise Porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Bara Sulina”.

De asemenea, DSU, menționează că sunt în teren și continuă să lupte pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice prognozate, în mai multe județe din țară și în municipiul București.

”Rugăm populația să respecte recomandările autorităților și să se informeze din surse oficiale. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play”, au mai spus reprezentanții DSU.