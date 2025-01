Iata horoscop saptamanal 6-12 ianuarie 2025.

Marte da startul evenimentelor saptamanii pentru toate zodiile, intrand inapoi in semnul Racului in miscarea sa retrograda. Daca ai trecut cu vederea anumite probleme sau conflicte in toamna anului 2024, pregateste-te sa le vezi reaparand, fiind momentul sa le rezolvi. Pe 11 ianuarie, atingem un moment de cotitura cand nodurile lunare isi schimba semnele: Nodul Nord intra in Pesti, iar Nodul Sud in Fecioara. Aceasta este o saptamana de inspiratie si motivatie noi. Desi schimbarea semnelor nodurilor lunare ne poate provoca sistemele de credinta, vom simti probabil o accentuare a starii noastre emotionale, care ne indeamna sa avem grija unii de altii. Descopera cum aceste schimbari energetice influenteaza zodia ta pe parcursul intregii saptamani.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate sa fie ceva atat de simplu precum schimbatul pozitiei biroului si a scaunului ca sa muncesti dintr-o perspectiva diferita pana la ceva mult mai complex. Oricare ar fi cazul, determinarea, consecventa si nevoia de a experimenta libertatea sunt calitati pe care te poti baza in acest proces de schimbare. La orice lucrezi in planurile tale de cercetare, documentare si dezvoltare vor primi o portie in plus de energie. Pana spre finele anului poate sa ti se activeze o sursa consistenta de venit din noua abordare.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ti se poate parea saptamana aceasta ca cei din jurul tau sunt rebeli si dornici fiecare sa faca lucrurile diferit. Si da, asta poate sa te tulbure destul de mult. Accentul acestor zile va fi pe intrarea lui Marte retrograd in zodia Racului cel sensibil. Iar in cazul tau, este vorba de ce se intampla in vecinatatea ta apropiata si ce efect unic creeaza asupra ta. Poate sa fie nevoie sa abordezi rute diferite pentru munca sau sa comunici diferit in cele mai multe situatii. Totusi niciuna din acestea nu este ceva negativ. Daca abordezi totul ca pe o schimbare benefica, vei vedea ca folosirea judicioasa a limbajului te va duce spre o mare constientizare si imbunatatire in felul in care traiesti si muncesti.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O sugestie sau un pont pe care il poti primi pana marti te poate impinge sa rascolesti in cutia cu amintiri pentru a gasi ceva de vindecat acolo ce te va ajuta sa mergi mai departe intr-o situatie. Da, probabil ca trebuie sa faci unele schimbari care pot implica si sa iti regandesti valorile, ceea ce poate fi la modul concret. Si un exercitiu de a rearanja bugetul curent si de a te restrange poate fi benefic la acest moment. Poti sa te aliniezi, mai nou, si cu oameni cu care ai crezut ca ai putine in comun dar care acum pot fi ajutoare eficiente pentru calatoria ta de viata. Cauta noi practici si noi aliante si se va dovedi ca e interesant si entuziasmant. Gemenii sunt dispusi sa isi asume riscuri, de aceea disponibilitatea ta de a gandi in afara zonei de confort va avea beneficii uriase.

Horoscop saptamanal. RAC (21 iunie – 22 iulie)

Acum vei deveni dispus sa imbratisezi noi tipare de gandire, noi ritmuri de a trai si noi agende cu lucruri de facut. Astfel, se va dovedi o saptamana interesanta. Da, poti primi unele vesti care indica faptul ca unele persoane nu au nicio intentie sa revina la vechile practici si asta poate fi un catalizator de schimbare si pentru tine. Ce ti se propune nu este negativ si iti activeaza disponibilitatea de a incerca noi sisteme si sa vezi ca sunt in beneficiul tau.

Horoscop saptamanal. LEU (23 iulie – 22 august)

Tu ai o doza ridicata de entuziasm in fata vietii si poti incepe saptamana asa, insa nu te panica daca apare o portie de iritare la un moment dat. Ea poate fi cauza sentimentului ca esti limitat, restrictionat sau fortat sa gandesti in moduri care nu iti sunt specifice, ca si cum esti alienat. Da-ti cateva zile sa te ajustezi, poate ca totusi exista o oportunitate dincolo de ce crezi. Da, esti dispus sa te certi daca nu iti place ca trebuie sa te focusezi pe un singur lucru si acela nu e ce vrei tu, insa poate ca o perspectiva noua pentru viata ta nu e cel mai rau lucru acum. De fapt, contributia ta la o discutie poate fi tot ce este nevoie pentru o noua abordare benefica pentru mai mult. Poate ca altii sunt inflexibili si contributia ta aduce toata diferenta pentru functionarea unui proiect, unei idei, unei afaceri care va da roade undeva spre final de ianuarie.

Horoscop saptamanal. FECIOARA (23 august – 22 septembrie)

Se anunta avantajos sa faci parte dintr-o noua echipa. Tu ai fi chiar initiatorul existentei sale. Oricum, interesul pentru resurse noi de oameni in viata ta este in agenda saptamanii. Si da, asta poate aduce si momente mai ciudate. Inflexibilitatea unor oameni te poate scoate din minti chiar daca abilitatea ta recunoscuta de a hrani relatii si a fi un bun partener de orice fel te va ajuta si acum. Insa si tu ai de invatat sa iti ajustezi felul in care functionezi in parteneriate. Te poti astepta ca ceilalti sa asculte cu atentie ceea ce ai de spus. Sa stii ca iti poti exprima gandurile cu deschidere fara sa fii prea emotional, astfel si ceilalti vor fi mult mai dispusi sa faca lucrurile in felul tau.

Horoscop saptamanal. BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Te-ai hotarat ? Te-ai razgandit ? Sau esti pe cale ? Sau esti intr-atat de determinat pe ale tale incat nu doresti sa asculti de niciun sfat ? Oricum, aceasta parte rebela a ta va iesi in evidenta in aceasta saptamana. Poate ca noua energie astrala te-a facut hotarat sa faci lucrurile in felul tau. Cu Marte ce ajunge in Rac, faptul ca vei vorbi asumat despre ce vrei tu, incotro te indrepti si cum planifici sa ajungi acolo poate face sa fii dificil pentru altii de gestionat. Anticipeaza unele meciuri verbale ca sa stii cat te intinzi cu ce ai de gand sa spui, insa sa stii ca in aceste dialoguri poti sa arati si inspiratii de geniu ce ies din tine.

