FC Farul pierde la Constanța, învinsă de Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 0-2, în partida desfășurată sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a 2-a.

Golurile au fost înscrise de Jebari în minutul 58 și Bauza din penalty în minutul 76.

Farul a evoluat în inferioritate numerică din minutul 83, după ce fundașul Marius Leca a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

În acest an, FC Farul mai are de jucat partida restantă cu Ripensia Timișoara, programată pe 14 decembrie, în deplasare.

“Din păcate, o înfrângere, dar cred că era de așteptat, ținând cont că nu ne-am pregătit în ultima săptămână. Echipa a arătat cel mai rău din punct de vedere fizic de când sunt eu aici. Nu cred că pot să acuz vreun jucător că nu și-a dorit, atât s-a putut. Am întâlnit un adversar foarte bun, nu degeaba este la a șaptea partidă consecutivă fără înfrângere în Liga a 2-a, cred că este adversarul care ne-a pus cele mai mari probleme. Noi am arătat, din păcate, o lipsă totală de prospețime, nu am avut potență. Chiar dacă unii tot vorbesc că ne-am antrenat, s-a văzut clar că nu am făcut antrenamente. Dacă am fi făcut, cu siguranță am fi arătat ca la partidele pe care le-am disputat în acest sezon, când echipa a arătat putere, dorință, atitudine. Chiar și astăzi au arătat atitudine, dar atunci când nu te ajută picioarele, lucrurile nu sunt în regulă. Am început mai bine repriza a doua, după o primă repriză slabă, dar am primit foarte repede primul gol, iar de acolo lucrurile au devenit complicate. A venit și acel penalty, eliminarea lui Leca, iar acum o să mergem la Ripensia cu un jucător mai puțin, o să fim doar 13. Am făcut doar două modificări, asta este situația. Din păcate, acest coronavirus lovește și nu avem ce face. Este un al doilea sezon compromis, din punctul meu de vedere, pentru că nu este adevărata valoare a echipelor în acest moment. Sunt foarte multe detalii, așa cum vorbeam la începutul sezonului, care vor face diferență și țin de destin. Nu țin de valoarea echipei sau de valoarea antrenorului, a conducătorilor, țin strict de acest coronavirus, care crează probleme. Apar și accidentările, suspendările, și atunci lucrurile sunt grave,” a declarat Ianis Zicu.

Sursa: Realitatea de Constanta