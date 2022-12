Are la activ multe sărbători de Crăciun și An Nou petrecute în stradă, multe ore petrecute în mijlocul oamenilor, toți cei pe care i-a întâlnit, lăsându-i fiecare câte o fărâmă de amintire. E un munte de om, cu suflet bun, cu o voce puternică, iar pentru asta a fost cooptat și în Prima ceată de colindători în uniformă din județ- fiind unul dintre cei mai vechi membrii- la nici doi ani după ce a îmbrăcat haina bleu-jandarm, în anul 1999. A adunat peste 23 de ani în cadrul colectivului Detașamentului 1 Jandarmi Mobil, acolo unde a fost timpul un camarad de nădejde pentru colegi.

„Bună ziua! Sunt plutonier adjutant șef Gabără!” – așa se prezintă celor care îi cer sprijinul, ori celor cu care intră în contat prin prisma meseriei.

„Mi-am satisfăcut stagiul militar în cadrul jandarmeriei din Brașov, mi-a plăcut ce am găsit acolo. Disciplină, ordine, camaraderie și prestanță! Iar asta m-a făcut să-mi doresc să îmbrac ținuta militară, nu doar ca un veșmânt, ci ca și o carieră! Și atunci când mi s-a oferit ocazia, am ales să dau examen la jandarmi, în județul Harghita, eu fiind născut în Bălan”- Gabără Nicușor.

Fiind născut și crescut în Bălan, nu avea cum să nu lucreze și la mina din localitate, fie ca lăcătuș mecanic, fie în subteran.

Așa cum vă spuneam, misiunile au fost nenumărate, unele mai liniștite, altele mai solicitante, după cum ne spune chiar el.

„Numai cine nu a văzut efectiv în față un urs în libertate, nu realizează cât de imprevizibil, ori periculos poate fi. De la simple alungări, până la eliberarea unei ursoaice rămasă captivă într-un container în Băile Tușnad, dar mai ales protejarea curioșilor explicându-le că nu suntem la Zoo…prin toate am trecut! Îmi aduc aminte de o intervenție de la Băile Tușnad, când ursoaica în căutare de hrană, a rămas blocată într-un container, puii de urs în apropiere, ea nu mai putea să iasă. Parcă se strigau unii pe alții! Am reușit într-un final să o eliberăm, cu riscuri mari, dar la final, s-au reunit și parcă ursoaica s-a uitat înapoi și ne- a mulțumit.”

Dar nu doar animalele sălbatice i-au solicitat la maxim să-și folosească pregătirea, ci chiar și oamenii! Pentru că nu ai cum altfel, atunci când vorbind și încercând să calmezi un om nervos, îl vezi cum scoate un cuțit din buzunar.

„Eram în misiune pe patrulă rurală, am văzut un om care „măsura” șoseaua de-a latul și l-am oprit pentru a nu-și pune viața lui și a celorlalți în pericol. Nu voia sub niciun chip să înțeleagă că noi doar vrem să-l ajutăm și de niciunde a scos un briceag cu care a început să ne amenințe. Nu am avut ce face, a trebuit să-l imobilizăm, dându-i astfel posibilitatea să se calmeze și să nu-și facă rău chiar lui. ”

Pregătirea prin cursuri, și alea multe la număr, l-au ajutat de-a lungul carierei să fie din ce în ce mai bun.

„Munca cu oamenii nu e ușoară! Fiecare dintre noi avem probleme și griji, dar atunci când îmbrac ținuta, știu care e rolul meu în societate!”

Iar efortul nu i-a rămas nerăsplătit! A fost recompensat de nenumărate ori, fiindu-i atribuită și Medalia Bărbăție și Credință- clasa a III-a pentru activitate și fapte de curaj la serviciu.

Noi îi urăm misiuni cât mai ușoare, fără incidente!