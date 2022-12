Fiecare dintre noi își ocupă timpul liber cum crede de cuviință! El, plutonier adjutant Herea Ciprian- Dumitru a ales să-și continue menirea de jandarm, de om în slujba cetățeanului și dincolo de orele de serviciu.

S-a alăturat din 2021, în calitate de voluntar, tinerei echipe ce formează Salvamont Bălan.

„M-am alăturat echipei de salvatori pentru că am vrut să fiu alături de comunitatea orașului meu natal, Bălan, din credința că și prin voluntariat putem schimba ceva în bine! Îmi place mișcarea în aer liber, îmi place să ajut oamenii aflați în situații dificile, să intervin acolo unde muntele e neiertător cu aventurierii, și m-am gândit dacă tot am „biroul” în natură, atunci să rămân consecvent și să continui și în timpul liber să fac ceva pentru ce sunt pregătit!”.

Și vă confirmăm noi: e pregătit!

Are la activ cursuri de alpinism, de schi de tură, de prim ajutor, absolvite la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, dar și 17 ani de pregătire tot pe munte, ca vânător de munte, și 6 ca jandarm montan. Și toate astea, după cum ne spunea chiar el, îl ajută să facă față cerințelor de membru al echipei de Salvamont, acolo unde a învățat modul de gândire și de comportament a celor ce nu îmbracă haina militară. Diferența dintre a fi militar și civil.

„În final, eu sunt aceeași persoană, indiferent ce aș face! Important e ca cel care ne cere ajutorul să-l primească întocmai și la timp, indiferent sub ce culoare vine acesta: roșu sau albastru!”.

Iar noi, vă putem asigura că al nostru coleg are la activ multe acțiuni de salvare, indiferent de ce haină ar îmbrăca. Pentru el, misiunea e aceeași, doar zona pe unde își poartă pașii diferă: pe timpul serviciului îl veți regăsi în zona montană din apropierea stațiunii Băile Tușnad și Lacul Sfânta Ana, iar în timpul liber, pe traseele ce leagă orașul Bălan de Piatra Singuratică, vârful Hășmașul Mare.

Și oriunde ar fi, își dorește să fie un coechipier, sau camarad de bază al echipei. Cel care nu se dă în lături de a pune umărul la orice sarcină îi revine: de a aplica legea, de a urmări respectarea ei, sau de a ajuta pe cineva aflat în dificultate pe munte!