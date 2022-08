Numărul alergătorilor a depășit deja numărul de anul trecut, dar săptămâna aceasta se pot înscrie chiar și cei care au amânat înscrierea: termenul limită este duminică, 28 august. În cadrul evenimentului din 16–17 septembrie, pe lângă maraton, maraton ștafetă, semimaraton, alergare pe trail de noapte și alergarea de familie, de data aceasta pot participa și la cursa YOUcanDOIT de 5 km.

Bazându-se pe succesul de anul trecut, Primăria organizează și în acest an Running Festival Miercurea-Ciuc powered by Škoda. Concurenții pot alege din șase probe. Înscrierile se încheie duminică, 28 august.

„Când am visat Running Festival Miercurea-Ciuc, am avut un dublu obiectiv. Pe de o parte, am vrut să organizăm un eveniment de înaltă calitate pentru alergătorii locali și cei din împrejurimi, iar pe de altă parte, am vrut să profităm de oportunitățile oferite de turismul de alergare. Am ales trasee care să le permită alergătorilor să descopere atracțiile locale, sperând că acest lucru îi va încuraja să viziteze orașul nostru și pe jos”, a declarat primarul Korodi Attila în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi la șaua Șumuleului, probabil cel mai cunoscut loc din oraș.

Principalele detalii tehnice au fost prezentate de organizatorul Miklós Edit. Ea a spus că până acum s-au înscris 768 de concurenți, mai mulți decât anul trecut. Oferta este la fel mai bogată: trupe locale vor asigura o atmosferă bună, va fi un pasta party, premii valoroase pentru toți participanții și premii și mai valoroase pentru cei mai buni. Traseele pentru alergătorii de cursă lungă sunt aceleași ca și anul trecut, dar cursa de alergare de trail nocturnă va fi extinsă la 7 km, începând cu calvaria muntelui Șumuleu Mic și terminând la linia de sosire din fața Casei Sfântul Ștefan, aflat în spatele bisericii de la Șumuleu. Ca o noutate, festivalul are o cursă de 5 km: YOUcanDOIT este un punct de plecare pentru cei care nu sunt încă pregătiți să alerge pe distanțe mai lungi. Cursa de noapte va avea loc vineri seara, 16 septembrie, maratonul, maratonul ștafetă, semimaratonul și YOUcanDOIT în dimineața următoare, iar cursa pentru familii va avea loc, de asemenea, sâmbătă după-amiază.

Pe lângă alergători, organizatorii caută și voluntari și contează pe prezența suporterilor care să îi încurajeze pe alergători! În ziua cursei sunt așteptate restricții parțiale de trafic, așa că șoferii sunt rugați să fie răbdători și înțelegători.

Toate informațiile importante pot fi găsite la www.runningfestival.ro.