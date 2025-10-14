Un număr de 1.627 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 6 – 12 octombrie, în scădere cu 27,7% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

În 451 dintre cazurile noi din ultima săptămână este vorba despre pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate 12 decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 416 teste RT-PCR şi 10.872 teste rapide antigenice.

Rata pozitivităţii a fost de 14,4%, în scădere cu 4,2% faţă de săptămâna anterioară. AGERPRES