Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, a anunțat miercuri Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms.

Instagram a ajuns la un nou prag istoric de 3 miliarde de utilizatori activi lunar, după borna de două miliarde, atinsă în 2022.

Din 2012, de când a fost achiziționată de Facebook și până în prezent, Instagram a devenit o reţea globală care generează un profit semnificativ companiei Meta. Succesul se datorează funcţiei Reels, lansată în 2020, care permite crearea de conţinut video scurt. Instagram concurează astfel cu TikTok şi YouTube Shorts.

TikTok are în prezent peste 1 miliard de utilizatori activi lunar la nivel global.