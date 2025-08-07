„Înțelepciunea politică, aceasta este sintagma care îl caracterizează cel mai bine pe Ion Iliescu”, susține Adrian Năstase. Fostul premier a declarat că șeful de stat care a condus România după „89 a dat dovadă de o experiență politică care a contribuit la dezvoltarea țării. 

„Nu sunt obisnuit sa fac caracterizari intr-un cuvant, pentru ca intotdeauna lucrurile sunt complicate, dar mi se pare important ca stia sa asculte.

Nu era intotdeauna foarte hotarat tocmai pentru a lasa sa vada cum evolueaza lucrurile. ideea cu taiatul cozii cainelui dintr- o singura lovitura nu l-a apropiat de Dinu Patriciu, deci un anumit tip de experienta politica care fara indoiala ca a contat foarte mult si, as spune, ca intelepciunea este mai curand intelepciunea politica”, spune fostul premier. 

 

Articolul precedentCOD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ÎN SUDUL ȘI ESTUL ȚĂRII
Articolul următorCUTREMUR, JOI DIMINEAȚA, ÎN ROMÂNIA
Realitatea de Harghita

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR