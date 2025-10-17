O explozie puternică a zguduit un bloc din Rahova, iar autoritățile au acționat imediat pentru a gestiona situația. Generalul de brigadă Precup, comandantul ISU București-Ilfov, a oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat intervenția.

Potrivit acestuia, primul apel de urgență a sosit la ora 9.47, iar echipele ISU au intervenit cu 11 autospeciale cu apă și spumă, pentru a asigura resursele necesare în zona afectată.

Declanșarea Planului Roșu de Intervenție

„Încă de la anunțul privind această explozie am declanșat Planul Roșu de Intervenție și am direcționat toate resursele medicale disponibile în acest loc”, a explicat generalul Precup. Echipele rapide de căutare-salvare au fost mobilizate imediat, iar evaluarea pagubelor a început rapid, atât în clădirile afectate, cât și în cele din proximitate, pentru a preveni alte accidente.

În apropiere se află liceul Bolintineanu, de unde au fost evacuați toți copiii. Generalul Precup a subliniat că s-au luat măsuri pentru alertarea tuturor forțelor pe categorii de risc și pentru coordonarea intervenției în mod eficient:

Sprijinul poliției și al primăriei

Șeful ISU a menționat și implicarea poliției și a Primăriei Sectorului 5: „Ne-a ajutat poliția și Primăria Sectorului 5 foarte mult, care au identificat toate persoanele din bloc.” Echipele continuă căutările, chiar dacă, potrivit datelor disponibile, nu mai sunt persoane rămase în zona afectată.

Tehnologie în sprijinul intervenției

Utilizarea dronei cu cameră video a oferit echipelor posibilitatea de a verifica rapid spațiile afectate și de a identifica eventuale victime fără a pune în pericol salvatorii. Această tehnologie permite o evaluare precisă a situației și sprijină luarea deciziilor în timp real, în contextul unei intervenții complexe și cu risc ridicat.

„Evoluăm situația cu o dronă pentru că drona respectivă are și o cameră care poate să ne spună date dacă sunt persoane în locație. Ne-a ajutat poliția și Primăria Sectorului 5 foarte mult, care au identificat toate persoanle din bloc. Se caută în continuare persoane, deși din datele pe care le avem se pare că nu ar mai fi persoane în zonă” a mai declarat șeful ISU București Ilfov.

