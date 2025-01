Lucrările de renovare și modernizare a amplasamentelor izvoarelor din stațiunea Borsec au fost începute de administrația locală.

Printre cele vizate se numără și Izvorul Nr. 10 Kossuth, emblema stațiunii, care din 26 ianuarie e închis pentru două săptămâni, atât pentru reparații structurale, cât și îmbunătățiri ale zonei de acces, relatează Radio România Târgu Mureș.

3,5 milioane de lei pentru reabilitarea izvoarelor

În 2023 primăria orașului a preluat în administrare, pentru 15 ani, izvoarele de ape minerale din stațiune. Fiind declarate monumente istorice, pavilioanele lor au nevoie de reabilitări, spune primarul din Borsec, Mik Jozsef:

„Ca să putem aloca bani din bugetul propriu, am preluat clădirile izvoarelor de ape minerale, am făcut proiecte, am obținut toate avizele și, la început de an, reabilităm izvorul 10, Kossuth, care este și cel mai frumos din localitate.

Vrem să ne apucăm și de celelalte, fiindcă turistul care vine în Borsec se deplasează imediat la aceste izvoare ca să guste apele minerale, iar pavilioanele acestora, până la urmă, ar trebui să fie cărțile de vizită ale orașului.

Izvorul Kossuth ne costă cam 1 milion de lei, iar reabilitarea celor cinci izvoare în jur de 2,5 milioane de lei. Până la sfârșitul anului viitor, dorim să le reabilităm pe toate cele cinci izvoare.”

Un punct turistic din ce în ce mai atractiv

Stațiunea Borsec a început să atragă tot mai mulți turiști, mai ales de când funcționează „Fontana Spa & Balneo Borsec”, la fel și pârtia de schi, care vara se transformă în pârtie de bob.

Primarul Mik Jozsef mai spune că anul trecut în decembrie s-a încheiat construcția unei baze sportive, finanțată cu 17 milioane de lei de la CNIR, cu stadion și alte facilități. Aceasta are nu doar menirea de a încuraja practicarea sportului de către localnici, ci și reînvierea tradiției de a invita la Borsec diverse echipe sportive, în cantonament.

