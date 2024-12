Echipa Realitatea Plus a primit mii de mesaje de susținere din partea dumneavoastră după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis ca emisia postului nostru de televiziune să fie oprită timp de 10 minute. Noi, jurnaliștii Realitatea PLUS, ne înclinăm în fața dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ați spus un NU ferm cenzurii. De asemenea, le mulțumim tuturor jurnaliștilor din țară și de peste hotare care susțin mesajul nostru și care au tras un semnal de alarmă cu privire la situația postului nostru de televiziune. Vă asigurăm că nu vom ceda presiunilor și că Realitatea PLUS va rămâne televiziunea poporului.

ANCA ALEXANDRESCU, Culisele Statului Paralel

M-am îmbrăcat special în negru pentru ca – dupa ce s-a intamplat la CCR, atunci cand a fost furat votul romanilor, cand a fost calcata in picioare democratia – azi, prin ceea ce a facut CNA-ul la adresa noastra, a murit libertatea de exprimare.

Vreau să mulțumesc celor din diaspora, să le mulțumesc miilor de telespectatori care mi-au scris. Nu mă tem! Nu mi-e frică, nu dau înapoi! Voi credeți că o să reușiți cu CNA-ul să ne opriți? Să mă opriți? Vă înșelați.

Întreruperea emisiei asta înseamnă, faptul că ne-ați obligat să închidem emisia timp de 10 minute, asta înseamnă. Ne-ați tăiat emisia!

GEORGE SIMION, liderul AUR

Ați primit amenzi nenumărate și în felul acesta cred ei că o să vă intimideze, o să vă facă să renunțați, o să vă oprească și o să oprească poporul român.

CNA-ul este o bâtă politică și pune pumnul în gura opoziției. Vă felicit că v-ați ținut tare și l-ați invitat pe domnul Călin Georgescu și l-ați lăsat să vorbească și ați respectat votul românilor. Trebuie să respectăm vocile libere și televiziunile libere.

IONELA ARCANU, jurnalist Realitatea PLUS

Noi nu suntem în război cu CNA. Războiul nostru nu este versus Consiliul Național al Audiovizualului. Războiul nostru se duce într-acolo încât să avem un CNA echilibrat.

LAURENȚIU BOTIN, jurnalist Realitatea PLUS

Măi frate, dar în momentul când cineva zice „pe el! pe ei! sa le închidem gura!”, abia atunci îmi dau seama că ceea ce am făcut noi am făcut bine. Înseamnă că într-adevăr contezi.