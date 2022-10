Meci încrâncenat, în această după-amiază, pe Stadionul Tineretului, în deschiderea etapei a 10-a a Ligii a 2-a de fotbal.

FC Brașov a primit vizita celor de la FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Scorul final a fost 1-1, la capătul unui meci cu numeroase evenimente. Din finalul primei reprize, stegarii au rămas în inferiorare numerică. Vasile Constantin a fost eliminat meritat după o intrare cu talpa la mijlocul terenului. De la cabine, ciucanii au revenit mai determinați. El-Sawy a avut o dublă ratare în minutele 46 și 48, dar portarul Sebastian Micu a fost, din nou, providențial. FC Brașov a surprins plăcut și a marcat chiar și în inferioritate numerică.

Pe contraatac, nou intratul Dan Spătaru a deschis scorul în minutul 58. L-a executat pe portarul harghitenilor cu un șut superb, în forță, de la peste 20 de metri, sub bară. În minutul 72, portarul stegarilor, Micu, a avut, din nou, o paradă de zile mari. A scos de sub transversală șutul lui Jelena. Nu a mai avut ce face în minutul 81. Același Jelena a marcat pentru 1-1 cu o lovitură de cap din 3 metri, sub bară. Spre finalul jocului, galben-negrii au cerut penalty la un posibil fault comis asupra lui Dan Spătaru. În prelungirile partidei, Burlacu a fost și el eliminat.

După acest egal, FC Brașov rămâne pe locul 11 în clasament, cu 13 puncte, iar FK Miercurea Ciuc urcă pe poziția a 5-a cu 17 puncte. În etapa viitoare FC Brașov întâlnește Unirea Dej.

Foto: FC BRAȘOV