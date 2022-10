Autor al lucrării „Foods to Fight Cancer”, medicul vorbește despre existența unor superalimente care pot preveni teribila maladie.

Iata cateva alimente care combat cancerul, in opinia dr. Béliveau:

1. Broccoli

Conform dr. Béliveau, toate legumele crucifere (conopida, varza) au proprietati anticancerigene, insa broccoli e cel mai eficient deoarece contine o cantitate mare de sulforafan. Aceasta e o substanta care activeaza enzimele din sistemul imunitar, ataca celulele canceroase si, totodata, ajuta organismul sa elimine compusii chimici cu potential cancerigen.

Previne cancerul: de san, de ficat, de plamani, de prostata, de piele, de stomac, de vezica urinara.

Sfatul medicului: adauga broccoli in salate, in omleta de la micul dejun si chiar in toppingul de pizza, numai consuma-l cat mai des.

2. Mure

Toate fructele de padure contin fitonutrienti care combat cancerul, insa murele au cea mai mare concentratie de antocianine, deci sunt cele mai indicate pentru prevenirea si tratamentul acestei maladii. Antocianinele incetinesc dezvoltarea celulelor canceroase si aparitia unor noi vase de sange, cu ajutorul carora aceste celule s-ar putea hrani.

Previn cancerul: bucal, de colon, de esofag, de piele.

Sfatul medicului: consuma zilnic o jumatate de cana de fructe de padure. Ideal ar fi sa mananci mure, dar si celelalte – zmeura, fragi, afine – sunt eficiente.

3. Nuci

Nucile sunt benefice in lupta cu cancerul, deoarece contin fitosteroli. S-a demonstrat ca acesti compusi vegetali (similari cu colesterolul din produsele animale) blocheaza receptorii de estrogen din celulele canceroase localizate la nivelul sanului, incetinind inmultirea lor.

Previn cancerul: de san, de prostata.

Sfatul medicului: mananca zilnic 30 de grame de nuci.