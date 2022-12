Ministrul Muncii – Marius Budăi a explicat, în direct la Realitatea

„De la 1 ianuarie crește pensia la valoarea punctului stabilit: 1.785 lei. Toate pensiile bazate pe contributivitate vor crește. Programul „Sprijin pentru România va fi în continuare. Voucherele de 250 lei vor continua. Vor fi măsuri de ajutor pentru anul 2023.

Am avut o di8scuție cu domnul ministru Boloș. În perioada 19-23 decembrie vor fi încărcate cardurile voucherelor. Am fi vrut mai devreme, dar avem un calendar de respectat”, a spus Marius Budăi, duminică seara.

Când vine poștașul în decembrie

„Chiar dacă a fost liber, vineri s-au făcut plăți astfel încât am început plata pensiilor. Mâine, Casa de Pensii va mai livra către Poștă alte sume. Avem înțelegere de la Poșta Română. În ianuarie, de asemenea, pentru că e deschidere de conturi în noul an bugetar plata va începe undeva pe 4 ianuarie”, a spus ministrul Muncii.

A doua majorare de pensii nu va exista

Referitor la discuțiile din spațiul public privind o a doua majorare de pensii în anul 2023, Budăi a răspuns: „Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. Mâine dimineață vom intra în avizare ministerală, astfel încât să nu avem nicio sincopă. Am să vorbesc despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul”.

Întrebat despre plângerea penală cu care îl amenință sindicaliștii, ministrul a declarat: „Nu răspund la aceste lucruri. Dacă atunci când vrei să faci bine treci prin asta, o să trecem. Într-o perioadă atât de grea, Guvernul a încercat să țină un echilibru”.

Pensii speciale

„Până la 31 decembrie trebuie să prezentăm comisiei o lege. Toate reformele au fost discutate cu cei de la Comisia Europeană. Discuțiile pot fi purtate chiar până la următoarea cerere de retragere de fonduri prin PNRR. Mâine avem o primă discuție cu dumnealor. Deciza este luată în coaliție, prezentăm proiectul mâine seară. Eu vreau să terminăm discuțiile și apoi vom transmite public ce vom face”, a spus Mariu Budăi cu privire la o eventuală tăiere a pensiilor speciale.

Sursa: Realitatea Financiara