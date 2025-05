Cine îl votează pe Nicușor Dan, îl votează de fapt pe generalul Florian Coldea. Este declarația explozivă a lui Marius Tucă făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS. Jurnalistul spune că partidul USR a fost creat de statul paralel din vremea lui Băsescu, iar acum, „moștenitorii securității” vor să ajungă la putere cu orice preț, spune Tucă.

„La Nicusor Dan, in continuare, nu stim care sunt sursele de finantare. El are o mentalitate bolsevica. El nu face altceva decat sa gandeasca asa cum gandesc toti astia din USR si parintii lui.

Cine voteaza USR PLUS, ii voteaza, de fapt, pe mostenitorii Securitatii in frunte cu Coldea. Mentalitatea lui Nicusor Dan pleaca de la Coldea, Kovesi si toti mostenitorii Securitatii.

USR PLUS este impanzit de securisti cum nicimacar FSN-ul in anii \”90 nu era, colaboratori ai Securitatii, mostenitori ai Securitatii, rude cu cei care au colaborat cu Securitatea la nivelul cel mai inalt in ceea ce priveste structura USR PLUS. De aici mentalitatea lui Nicusor Dan, pentru ca acest partid a fost creat de Florian Coldea ca un partid chipurile anti-sistem.

Acest sistem nenorocit, care a inabusit Romania in acesti 20 de ani si au facut numai ce au vrut ei, sunt in stare de orice ca sa ramana la putere. Daca au dat nu stiu cate loviturid e stat pana acuma sunt in stare sa mai dea una. Multi dintre cei care au fost la varful sistemului, procrori, vor trebui sa dea niste explicatii”, a declarat Marius Tuca.