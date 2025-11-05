Secretarul general al Alianţei Nord Atlantice, Mark Rutte, a fost întâmpinat oficial, miercuri, de președintele României, Nicușor Dan, în holul de onoare al Palatului Cotroceni. Aceasta este prima vizită al lui Mark Rutte în România de la preluarea conducerii NATO.

UPDATE 15:45 – Nicușor Dan: ”România va continua să fie un furnizor de securitate”

”Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, asta a fost concluzia Summitului de la Haga. Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela Estului care este programul NATO pentru apărarea aeriană a flancului estic, deci inclusiv al Românei. Nu numai partea de drone, ci inclusiv partea de apărare aeriană coerentă pe tot flancul de est.

În acest context am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi pe întreg flancul estic. Deci, inclusiv în România.

Din partea României, am menționat că România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare.

Am vorbit puțin de zona Mării Negre în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește flancul estic. Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride și de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea.

Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care și le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate și de țară care crontribuie la seruritatea Euroatlantică.

Concluzia acestor discuții este că țara noastră are aliați și că este protejată în mod corespunzător față de oricefel de amenințare”, a declarat președintele Nicușor Dan, după discuțiile cu Șeful NATO de la palatul Cotroceni.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Cei doi lideri vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României, după retragerea unui număr important de soldați americani de pe teritoriul țării noastre.

De asemenea, ei vor participa la NATO-Industry Forum 2025, un eveniment organizat odată la doi ani, care este desfășurat sub patronajul Secretarului general al NATO.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare este un eveniment la nivel strategic care facilitează o colaborare directă și continuă între NATO și industrie, iar tema ediției din 2025 este ”Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.

Evenimentul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la modelarea modului în care acești bani sunt investiți pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capabilitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar, conform site-ului oficial al NATO.