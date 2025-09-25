Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram au reapărut așa-zise „citații” prin care cetățenii ar fi chemați în instituțiile militare. Potrivit instituției, aceste documente sunt false și reprezintă o nouă tentativă de a răspândi zvonuri legate de o presupusă mobilizare pentru război.

Într-un comunicat de presă, Ministerul a precizat că nu a transmis niciun fel de citații cetățenilor și că toate informațiile apărute sunt „mincinoase”. Documentele distribuite online nu au nicio valoare oficială, iar autoritățile subliniază că acestea fac parte dintr-o campanie de manipulare.

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituțiile statului și manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfășurare”, se arată în comunicat.

Ministerul Apărării face apel la cetățeni „să rămână vigilenți, să nu se lase induși în eroare și să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituțiilor statului”.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate duminică, 28 septembrie, iar autoritățile se confruntă cu intensificarea tentativelor de dezinformare în spațiul public.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenția într-un discurs la Chișinău că „dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune”. Potrivit acesteia, „toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”.

