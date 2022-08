De abia la începutul lunii septembrie, vom avea primele date din noua lege a pensiilor. Vârsta de pensionare nu va crește, așa cum prevede PNRR, a declarat Marius Budai, intr-un interviu in exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Iar ”pragul sărăciei” din PNRR va fi dărâmat, mai susține ministrul care pregătește negocierile cu oficialii de la Comisia Europeană. Să urmărim declarațiile ministrului.

„Voi demara discuții. Sper că în 2-3 saptămâni să am și un material premergător referitor la reforma pensiilor din PNRR. Noi avem cetățenii care lucrează și contribuie la PIB-ul țării respective, la pib-ul UE, trebuie ca împreună cu Comisia să găsim o soluție echitabilă pentru acei români și să dărâmam acel prag antiromânesc și un prag al sărăciei pus în mod iresponsabil în PNRR și asumat de România, mai ales până în 2070.

Am demarat o procedura atentă de studiere a tratatelor europene și legislațiilor similare, și de pensii din statele membre și nu am găsit nici în PNRR -urile statelor respective și mai ales până în 2070. Sunt motive care vor sta la baza unui material complex pe care îl vom pune pe masă unui dialog cu Comisia Europeană”, a declarat Marius Budăi în exlusivitate la Realitatea PLUS.

REPORTER: VOM AVEA O VÂRSTA DE PENSIONARE MAI ÎNAINTATă DECÂT ESTE ÎN PREZENT?

Marius Budăi: Exclus în acest moment acest lucru, nu trebuie să punem carul înaintea boilor. Trebuie să ne ocupăm întâi de creșterea speranței de vârstă în România și, mai ales, creșterea speranței de viață sănătoasă în România că abia ulterior, peste ani de zile, să putem demara o discuție onestă cu cetățenii României pe aceste chestiuni. La acest moment convingera mea este că nu se impune o asemenea măsură și eu nu o voi susține

„La rectificarea bugetară ministerul muncii a primit bani suplimentari. Nu avem probleme cu plata pensiilor. În acest moment salariul minim este de 2550 de lei. Una din măsurile care au făcut parte din pachetele eonomice și sociale pe care le-am impelmentat a fost și punerea la dispoziție a unei măsuri către mediul privat, o majorare a salariului minim brut garantat în plata cu valoarea de 200 de lei. Să ajungă deja la 2750 de lei, cu mențiunea că acei 200 de lei sunt net și nu vor fi taxați de statul Român și nici impozitați”, a mai explicat Budăi.

REPORTER: AR PUTEA SĂ CREASCĂ TOTUȘI SALARIUL MINIM CU RATĂ INFLAȚIEI CEL PUȚIN

Marius Budăi: Din punctul meu de vedere este obligatoriu o asemena creștere, dar nu trebuie să facem creștere la întâmplare și voi demara în consiliul național tripartit o discuție care trebuie să fie onestă intre partenerii sociali și Guvern și să putem să găsim împreună cea mai bună soluție astfel încât de la 1 ianuarie salariul minim ar trebui să crească din nou.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost foarte clar când a spus că lucrăm la un pachet de măsuri echilibrate între social și economic. Specialiștii lucrează la măsurile din energie, lucrăm și noi iar atunci când vom avea decizia vom anunță și vom trece la implementare.

Anunț mediul de afaceri că vom continuă a sprijini mediul de afaceri să își apere locurile de muncă și să sprijinim și tinerii și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Suma este de 2250 de lei lunar pentru fiecare nou angajat.