Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că lucrările la primul Centru de Mari Arşi din România, aflat la Timişoara, se vor încheia până la sfârşitul acestui an. Oficialul a precizat că a fost deschisă deja licitaţia pentru achiziţia echipamentelor medicale necesare noii unităţi.

Rogobete a reamintit că acest proiect a fost blocat ani la rând, încă de la iniţierea lui, în 2015. Atunci când a preluat funcţia de secretar de stat, în 2022, atât spitalul de la Timişoara, cât şi cel de la Târgu Mureş şi primul spital de arşi pentru copii de la „Grigore Alexandrescu” erau complet blocate. Acestea au fost deblocate ulterior, iar termenele de finalizare au fost stabilite pentru 2024 şi 2025.

Potrivit ministrului, centrul de la Timişoara va fi primul inaugurat, la final de an, iar cel de la Târgu Mureş urmează să fie dat în folosinţă în primăvara anului viitor. Tot în 2025, la Bucureşti, va fi inaugurat primul Centru de Mari Arşi destinat copiilor. Rogobete a subliniat că presiunile publice şi anchetele declanşate după scandalul de la Floreasca au accelerat modificarea legislaţiei.

La nivelul Ministerului Sănătăţii a început deja procedura de licitaţie pentru dotarea spitalului din Timişoara. Noul centru va dispune de 27 de paturi ATI conforme cu standardele internaţionale, 25 de săli de operaţie şi 58 de posturi pentru Unitatea de Primiri Urgenţe. Clădirea va fi interconectată cu Spitalul Judeţean şi cu secţia de Ortopedie, formând un important pol medical în vestul ţării.

Pe lângă infrastructură, proiectul include şi pregătirea personalului medical. Medicii şi asistentele care vor lucra la Centrul de Mari Arşi vor urma cursuri finanţate din fonduri europene, printr-un consorţiu de cinci spitale. Scopul este ca personalul să fie instruit la cele mai noi standarde şi să poată răspunde tuturor nevoilor pacienţilor.

În prezent, România are doar 34 de paturi pentru pacienţi cu arsuri, limitate la cazuri de complexitate medie. Pentru marii arşi, transferurile se fac în continuare în spitale din Europa, conform protocoalelor internaţionale. Rogobete a explicat că nu va exista ambiţia ca aceşti pacienţi să fie ţinuţi în România dacă nu există condiţii, însă a dat asigurări că situaţia se va schimba începând din decembrie.

Construcţia noului Centru de Mari Arşi este realizată de aceeaşi firmă care a ridicat maternitatea Bega, iar în continuare va lucra şi la Institutul Regional Oncologic din Timişoara. Clădirea va avea cinci etaje, 58 de paturi UPU-SMURD, 12 paturi pentru mari arşi, şase rezerve pentru cazuri intermediare, o secţie ATI de 27 de paturi şi un bloc operator cu 25 de săli. Investiţia, evaluată la 66 de milioane de euro, este finanţată printr-un împrumut cu Banca Mondială, iar durata totală de execuţie este de 26 de luni.

