Sociologul Mirel Palada a dezvăluit că orice bătălie pentru fotoliul de la Cotroceni va fi câștigată de Călin Georgescu.

De asemenea, Mirel Palada a vorbit și despre scenariul în care Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze la alegerile prezidențiale care vor avea loc în 2025.

Potrivit sociologului, în cazul în care candidatul independent nu mai intră în cursa pentru Cotroceni, atunci popularitatea acestuia se va îndrepta către George Simion, un suveranist, la fel ca și Călin Georgescu.

„Pot sa vina cu un candidat comun, cu trei, cu 43, principala lor problema lor e a treia tabara, tabara suveranista care, in cazul in care va fi reprezentata de Calin Georgescu, ar bate de maniera foarte lejera pe oricare dntre ceilalti si in turul 1, si in turul 2.

S-a vazut foarte clar Calin Georgescu cum a crescut fulminant in sondajele Sociopol. In turul 2, in sondajele Sociopol obtinea in mod constant 60 la 40 in fata Elenei Lasconi.

Iar daca lui Calin Georgescu i se accepta candidatura in 2025, ceea ce este foarte putin probabil, nu cred ca se va intampla lucrul asta, atunci Calin Georgescu ii va bate si daca sunt 173.

Daca va fi respins, se vor gasi diverse pretexte, ca nu are basca pe stanga, ca nu are basca pe dreapta, atunci vine din spate locotenentul sau, George Simion, care si-a definit apropierea fata de Calin Georgescu cand s-au aflat rezultatele la primul tur, si atunci tot bagajul de popularitate a lui Georgescu se duce la Simion si atunci Simion ii bate pe astia de la PSD si anti PSD”, a spus Mirel Palada, la Realitatea PLUS.