Mai mulți aliați NATO trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a denunțat o incursiune fără precedent a dronelor rusești în spațiul său aerian.

În primele ore ale zilei de miercuri, trei drone rusești au fost doborâte după ce au traversat spațiul aerian al Poloniei. Alte drone s-au prăbușit și au fost descoperite ulterior în estul țării.

Polonia a cerut convocarea unei sesiuni a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc vineri.

Reacția aliaților

Țările de Jos și Cehia au anunțat că vor trimite trupe și sisteme de apărare antiaeriană în Polonia, relatează BBC.

Germania va desfășura o brigadă în Lituania și va intensifica misiunile de poliție aeriană deasupra Poloniei.

Franța va trimite trei avioane de vânătoare Rafale pentru protejarea spațiului aerian polonez.

Marea Britanie și Franța ar putea, de asemenea, desfășura aeronave suplimentare pentru securizarea flancului estic.

„Nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai agresive ale Rusiei”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că incidentul ar fi putut fi „o greșeală” și a reafirmat speranța că războiul din Ucraina se va încheia.

Reacția Varșoviei

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a prezentat în parlament sprijinul primit din partea partenerilor NATO.

Olandezii vor trimite 300 de militari, artilerie și sisteme antiaeriene, iar cehii vor desfășura 100 de soldați și elicoptere.

La rândul lor, britanicii și francezii sunt pregătiți să contribuie cu aeronave de luptă.

„Polonia a auzit de multe ori doar vorbe și gesturi goale de solidaritate. Astăzi avem declarații concrete”, a spus ministrul.

Deși drone și rachete rusești au încălcat și anterior spațiul aerian al unor state membre NATO, acesta este considerat cel mai grav incident de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Președintele polonez Karol Nawrocki a numit incidentul „o provocare la scară largă” și a spus că Rusia testează capacitatea NATO de reacție. Declarații similare au venit de la liderii Germaniei și Franței.

Măsuri suplimentare

Polonia a introdus restricții pentru drone și traficul aerian ușor de-a lungul graniței de est.

Letonia și-a închis spațiul aerian de est pentru o săptămână.

Ucraina a oferit instruire militarilor occidentali privind apărarea antiaeriană și a cerut crearea unui sistem comun de apărare aeriană care să funcționeze ca „un scut aerian deasupra Europei”.

Situația este amplificată de exercițiile militare comune ruso-belaruse Zapad 2025, care încep vineri și vor implica până la 30.000 de militari. Polonia va închide granița cu Belarus joi, la miezul nopții, invocând „motive de securitate națională”.

Ministerul rus de Externe a criticat decizia, avertizând că închiderea frontierei „va provoca daune serioase” comerțului și libertății de mișcare.

NATO și Polonia tratează incidentul cu maximă seriozitate, în timp ce aliații își consolidează prezența militară pe flancul estic. Președintele Nawrocki a subliniat după discuțiile cu Donald Trump că „unitatea Alianței a fost reafirmată”.