Premierul Ilie Bolojan a convocat la Palatul Victoria sindicatele, patronatele și mediul de afaceri în ziua în care sindicatele protestează față de măsurile fiscale. Mediul de afaceri cere înghețarea venitului, în timp ce sindicatele cer respectarea directivei europene.

Mediul de afaceri cere înghețarea venitului și susține că o majorare ar putea duce la concedieri din cauza costurilor mari pe care le au întreprinderile, iar sindicatele atrag atenția că nerespectarea directivei duce la o scădere și mai mare a puterii de cumpărare.

Social democrații susțin că oficialii europeni ne-ar putea sancționa financiar dacă nu respectăm directiva. În tot acest timp, urmează discuții și în privința facilității fiscale de 300 de lei scutiți de taxe. Sindicatele cer să fie eliminată pentru că ar dezavantaja oamenii care au un brut mai mare decât cel stabilit prin lege. Un fost ministru al Muncii cere Executivului să mențină deductibilitatea pentru a sprijini și mediul de afaceri să crească venitul.