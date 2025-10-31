Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate privind legea care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Șeful statului susține că Parlamentul a introdus prevederi noi, care nu au fost cerute prin reexaminarea din 2023, încălcând astfel Constituția.

În motivare, președintele arată că deputații și senatorii au depășit limitele reexaminării prevăzute de articolul 77 din Constituție, deoarece au adăugat soluții legislative care nu au fost menționate în cererea de reexaminare trimisă pe 12 decembrie 2023. De asemenea, Nicușor Dan invocă încălcarea articolelor privind calitatea legii și caracterul obligatoriu al deciziilor CCR.

Președintele nu contestă fondul legii, adică măsurile de sprijin pentru prosumatori, ci modul în care Parlamentul a modificat actul normativ. El susține că Legislativul a introdus articole fără legătură cu cererea de reexaminare, ceea ce „depășește limitele constituționale” și afectează principiul colaborării loiale între instituțiile statului.

Printre modificările contestate se numără reducerea pragului pentru compensarea energiei produse – de la 400 kW la 200 kW – și introducerea unui drept nou pentru gospodăriile mici, care ar putea folosi sumele obținute din compensare și pentru plata facturilor la gaze naturale. Alte prevederi noi extind dreptul de a vinde energie și către alte instituții publice, nu doar autoritățile locale.

De asemenea, prosumatorii cu instalații între 200 și 400 kW ar urma să vândă energia produsă furnizorilor, la prețul pieței, în loc să o compenseze direct.

Administrația Prezidențială subliniază că unele modificări au fost însă făcute corect, conform observațiilor din 2023. A fost păstrat pragul de 400 kW pentru scutirea de la plata dezechilibrelor din rețea și regula ca doar cei cu instalații sub 27 kW să nu fie obligați să emită facturi. Totodată, au fost aduse clarificări tehnice pentru termenii „compensare cantitativă” și „regularizare financiară”.

Legea are impact direct asupra celor peste 120.000 de prosumatori din România. Cei cu panouri mici, de până la 27 kW, își pot în continuare compensa energia produsă cu cea consumată. Pentru instalațiile între 27 și 200 kW se menține compensarea lunară, însă noile reguli pot schimba modul de calcul. În schimb, prosumatorii cu sisteme între 200 și 400 kW ar putea fi obligați să intre în sistemul de vânzare a energiei, ceea ce înseamnă mai multă birocrație.

Dacă prevederea pentru gospodăriile mici va fi menținută, românii ar putea folosi energia injectată în rețea nu doar pentru plata curentului, ci și a facturii la gaze.