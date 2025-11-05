Mai mult decât atât, acesta a adăugat că un șef de stat trebuie să fie imparțial și echidistant. Asta pentru că legea fundamentală a României impune președintelui să evite orice asociere cu un partid politic, chiar și indirect, pentru a respecta principiul de imparțialitate.

„Ar trebui să meargă la lansarea candidaturii fiecăruia atunci. Da, are dreptul la o opinie, dar trebuie să o manifeste atunci când votează. Are voie să pună votul acolo, la urne, cu o ștampilă”, a declarat Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale.

