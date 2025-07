Președintele României, Nicuşor Dan, susține luni, 14 iulie 2025, o conferință de presă la Cotroceni, în cadrul căreia își prezintă poziția față de primul pachet de măsuri economice al Guvernului Bolojan.

UPDATE Este absolut lăudabil că fiecare dintre partide și-a asumat guvernare știind că vor fi costuri politice. Le mulțumesc și doresc să dureze mult această coaliție.

UPDATE O să facem regulat conferințe de presă în care o să spun preocupările curente ale administrației

Pe măsurile fiscale, câteva chestiuni. Vreau să transmit românilor că e o chestiune provizorie, România are potențial economic, dacă nu facem greșeli la finalul lui 2026 vom intra în OCDE. România va fi interesantă pentru investitori străini. Economia are potențial de dezvoltare după ce trecem peste această perioadă scurtă de redresare.

Vreau să asigur investitorii și piețele financiare că suntem oameni serioși.

Când va veni rectificarea bugetară, administrația prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv.

De ce nu s-a început că măsuri de corecție a privilegiilor? Răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare

Pe chestiunea TVA, angajamentul guvernului în momentul în care a fost învestit a fost că TVA nu va crește

Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA era nevoie de un set de măsuri cu Comisia, cu agențiile de rating și această măsură putea să nu fie luată.

O chestiune importantă, pentru că vom vorbi în setul doi de măsuri de pensiile speciale ale magistraților

A fost o greșeală uriașă a politicului când pensia a ajuns să fie mai mare ca salariul. Stimulezi oamenii să iasă din sistem. A două greșeală a clasei politice au fost mesaje heirupiste care au făcut ca din zona de magistrați foarte mulți să iasă la pensie.

În felul ăsta, prin pierderea unor profesioniști calitatea actului de justiție a scăzut

Mesajul foarte ferm în legea magistraților există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă vor ieși la pensie mai târziu

Această prevedere tranzitorie va rămâne în modificarea legii magistraților. Toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare nu trebuie să se precipite să iasă din sistem

În ce privește politica externă. 18 iulie, vinerea aceasta vom face o vizită oficială în Germania unde voi avea întâlniri cu președintele, cancelarul și oameni de afaceri

25-26 iulie vizită oficială în Austria, unde mă voi întâlni cu președintele și cancelarul

29 iulie – momentul în care România trebuie să transmită Comisiei schița de proiecte pe care dorește să le finanțeze din Programul de înarmare SAFE al Europei

Este foarte important ca dimensiunea economică din relațiile externe să fie dezvoltată. Componenta economică din relațiile externe este extrem de slabă

UPDATE Nu am participat la Reuniunea de la Roma decât în format online

UPDATE M-am uitat pe multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut discuția cu cei din Coalție, asta a fost înțelegerea. Pentru ca aceste corecții să fie cu păstrarea TVA 19% trebuiau alte măsuri luate. Din momentul numirii Guvernului, toate măsurile au intrat în atribuția Executivului.

UPDATE România avea nevoie de un lan fiscal credibil și rapid întocmit. Semnalele de la UE a fost de neîncredere, așa că, a trebuit să luăm măsuri rapide pentru reducerea deficitului.

UPDATE Este un guvern care are susținerea parlamentară și vreau să țină cât mai mult. Cred că rezistă Coaliția chiar dacă vor fi alegeri pentru București în toamnă.

UPDATE Cred că magistrații și-au ales prost momentul unui astfel de comunicat. Am fost des în instanță, sunt mulți magistrați care lucrează și în weekend, că volumul de muncă este mare. Sunt un politician care înțelege că acest oprobriu public la adresa magistraților face rău. CSM trebuie să aibă în mine un partenere. Sunt vreo 50 de cereri de pensionare, dar care sunt incomplete. Era doar o rezoluție de la CSN, am solicitat ca dosarele să fie complete. Ele au ajuns la mine acum 2-3 săptămâni. E o chestiune de zile până le semnez. Nu e război cu CSM, pur și simplu nu am timp.

UPDATE Pentru orice lege votată de parlament, președintele are termen 20 de zile s-o promulge fie s-o trimită înapoi pentru modificări. Am promulgat vreo 40-50 de legi, pe cea am trimis o la CCR iar pe cea a Codului Rutier la modificare. Vreau să întrebăm Parchetul ce s-a întâmplat cu zecile de amenințări primite de jurnaliști în noiembrie 2024 sau cu cele la adresa domnului Vexler, Sunt chestiuni extrem de concrete la care statul trebuie să fie ferm. Dacă ne uităm la conținutul Legii Vexler, sunt chestii neclare. De exemplu, în Făgăraș există o asociație care se ocupă de rezistența din Munții Făgăraș Între membrii asociației există oameni care au făcut parte din Mișcarea Legionară. Deci, această asociație are caracter legionar sau nu? Trebuie să facă pușcărie? Nu. Cred că e legitim să promovezi rezistența anticomunistă din Făgăraș. E nevoie de o lege care să condamne manifestări xenofobe sau rasiste, dar legea nu trebuie să lase loc de comentarii.

De unde a avut bani de campanie Nicușor Dan

UPDATE – Pentru că a fost o discuție despre cheltuielile din campanie și precampanie, am venit cu o situație. În precampania din alegerile locale din 2024 am avut donații de 1,75 milioane lei și cheltuieli de 1,6 mil lei. Diferența 145.000 lei. Dintre donatori, Bogdan Micu 250.000 lei, 3179 donații online. Suma strânsă a fost de 843.000 lei. În campanie am cheltuit 660.000 lei pentru care m-am împrumutat de 480.000 lei. Suma mi-a fost rambursată de autoritatea electorală și am rambursat aceste împrumuturi. În precampania prezidențială donații de 9,5 milioane lei. Cheltuieli de 7 milioane lei, deci rezultă o diferență de 2,5 milioane lei. Donații online sub 5.000 de euro 18.700 de la 15.800 donatori unici. Suma strânsă a fost de 6,5 milioane lei. Cinci persoane au donat sume mai mari Talpeș 805.00o lei, Aurel Iancu 500.000 lei.

De asemenea, este aşteptat să explice de ce întârzie semnarea decretelor de pensionare a zeci de magistraţi, dar să facă şi precizări în legătură cu numirea şefilor serviciilor secrete.

Nicuşor Dan a anunţat organizarea conferinţei de presă sâmbătă, la Congresul PNL.

La plecarea de la eveniment, el a fost întrebat de ce la începutul mandatului făcea constant declaraţii şi dacă va exista o comunicare şi în perioada următoare.

”La începtul mandatului, colegii dumneavoastră mă aşteptau la poartă ceea ce nu era… Luni, la ora 10:00, facem o conferinţă şi o să răspund la absolut toate întrebările”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a avut încă nicio reacţie la măsurile economice pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, care includ şi creşterea TVA, despre care preşedintele a dat asigurări în campania electorală că nu va creşte.