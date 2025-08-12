Președintele Nicușor Dan a anunțat că a acceptat invitația lui Volodimir Zelenski și va efectua o vizită oficială în Ucraina în această toamnă. Declarația a fost făcută marți, printr-un mesaj publicat pe X.com, după o discuție telefonică între cei doi lideri, în care s-a vorbit și despre summit-ul din 15 august din Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin.

Nicușor Dan a spus că România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție pentru încetarea războiului, dar și suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Șeful statului a subliniat că pacea trebuie obținută la masa negocierilor și să fie una justă, durabilă și sustenabilă.

Potrivit președintelui României, securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și a Europei. Nicușor Dan a precizat că România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean.

La rândul său, Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul acordat în fața agresiunii Rusiei și a anunțat că echipele celor doi lideri lucrează deja la detaliile vizitei. Zelenski a subliniat că primul pas spre o pace justă trebuie să fie un armistițiu și că, în lipsa opririi atacurilor, Rusia trebuie să se confrunte cu sancțiuni economice.

Sursa: Newsinn