Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele României, Nicuşor Dan, participă, joi, la NATO Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti.

Mark Rutte: ”Directorii Afacerilor din aceasta cameră, reprezentatii industriei de aparare, mulți dintre voi ați participat și la Summitul la care am decis să investim 5% PIB, în aparare până în 2035 sunt bani serioși.

România plănuiește să își crească investițiile în apărare la 3,5% până în 2030.

Amenințările cu care ne confruntăm sunt serioase, agresiunea Rusiei în Ucraina, pentru viitorul apropiat, Rusia rămâne o forță destabilizatoare în UE și în lume și nu doar Rusia lucrează și China și Corea de Nord se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung, nu putem să fim naivi, trebuie să fim pregătiți.

Pace prin forță! NATO își vă face partea și cerem industriei să își facă partea. Trebuie să ne concentrăm pe cantitate, creativitate și cooperare.

Cantitate: trebuie să continuăm pe acest drum, ne trebuie mai mult armament repede, cantitatea e cheia!

Creativitate: sunt oameni creativi în sala asta, avem nevoie de ce aveți de oferit, e nevoie de inovație!

Cooperare: este baza NATO. Să aducem împreună puterea a 32 de state din UE este extrem de puternic.

Colaboram și cu partenerii din Ucraina și Coreea de Sud. Vreți de la guverne să semneze contracte pe termen lung, e de înțeles voință politica e acolo. Eu voi continua să fac tot ce pot că să pun presiune pe guverne să semneze contractele. La schimb voi, (industria), trebuie să fiți gata să extindeți liniile de producție și să deschideți unele noi”.

Nicușor Dan: ”Contextul complicat din ultima perioada ne obligă să vorbim tot mai des despre reînarmare….Reînarmarea este o necesitate.

Rolul Alianței este de a proteja pacea, responsabilitatea noastra este de a descuraja orice potentială agresiune

Angajamentul Aliantei este de aparare colectivă cum e prevazut în Articolul 5, avem încredere.

Este absolut necesar să consolidăm industria de aparare natională europeană și transatlantică

Industria romanească de aparare are o puternică tradiție, a fost neglijată în ultimii ani, dar are un potențial extraordinar.

La Summitul NATO de la Haga am luat cu toții decizia de a crește cheltuielile din PIB pentru apărare. Romania are 2,4% și va cheltui acești bani și va menține tendința ascendentă proportional cu riscurile de securitate.

Un element cheie este să lucrăm împreună să producem în cooperare, să colaboram între state guverne și mediu privat pentru industria de aparare.

Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară ca parte a unei viziuni integrate de la Marea Baltică și la Marea Neagră”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Timp de două zile, România găzduieşte NIF25 (NATO Industry Forum 2025), desfăşurat sub patronajul secretarului general al Alianţei Nord-Atlantice. Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

Principalele obiective ale NIF25 vizează explorarea unor soluţii concrete pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producţiei de apărare, valorificarea inovaţiei comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum şi explorarea soluţiilor care ar putea schimba fundamental modul de acţiune în viitor.