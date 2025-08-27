Controversă uriașă legată de viitorul nume de la vârful serviciilor secrete! Potrivit unor surse, Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean ar fi variantele luate în calcul de Nicușor Dan pentru conducerea SRI. De ei se leagă mai multe controverse. Gabriel Zbârcea se dă suveranist dar a luptat ca avocat împotriva statului român și a avut un rol cheie în privatizările în masă, în timp ce Florin Vlădică a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump.

Poate cel mai controversat dintre numele vehiculate pentru conducerea Sericului Român de Informații este cel al lui Gabriel Zbârcea, de profesie avocat. Acesta se autoproclamă ”naționalist și suveranist”, însă din poziția de avocat a luptat în procesul a Roșia Montană de partea cealaltă a baricadei, adică împotriva statului român.

De asemenea, ar fi avut un rol cheie și în procesul de privatizare al companiilor de stat din Energie. Acesta a fost consilier al premierului și președinte al Agenției Române de Privatizare. Este membru al Consiliului Consultativ și este un apropiat al lui Robert Roșu, cel care a fost condamnat pentru grup infracțional organizat în dosarul Ferma Băneasa.

Un alt nume vehiculat pentru această funcție este cel al Florin Vădică. Acesta a fost numit de către Premierul Ilie Bolojan – la acea vreme ocupând funcția de președinte interimar la Palatul Cotroceni – în funcția de șef al Serviciului de Informații Integrate. Vădică a lucrat și în Africa pentru omul de afaceri Ovidiu Tender – condamnat pentru înșelăciune; a fost alături și de Victor Ponta la ceremonia de inaugurare a președintelui american Donald Trump și a fost, de asemenea, șeful Departamentului pentru Armamente, cu rang de secretar de stat în cadrul MApN. În prezent este membru în conducerea companiei petroliere Port Energy, care are operațiuni inclusiv în Senegal.

Ultimul nume vehiculat pentru această funcție este cel al liberalului Mircea Abrudean, în prezent președinte al Senatului. Abrudean a fost și secretar general al Guvernului. Acesta a absolvit programul postuniversitar Securitate și Bună guvernare la Colegiul Național de Apărare.

Aceste nume vehiculate în spațiul public vin în condițiile în care președintele Nicușor Dan ocupă funcția de 3 luni, timp în care ar fi putut să facă propuneri pentru conducerea Serviciilor. SRI, spre exemplu, nu mai are conducere civilă de mai bine de 2 ani.