O nouă ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz din Miercurea Ciuc va debuta miercuri, iubitorii genului fiind invitaţi, timp de cinci zile, la 14 concerte, spectacole de dans, activităţi şi ateliere meşteşugăreşti pentru copii sau pictură pe muzică de jazz.

Potrivit unui comunicat transmis de organizatori, în data de 27 iulie, considerată ziua zero a festivalului, pe scena din faţa teatrului municipal vor evolua „două dintre cele mai cunoscute grupuri de improvizaţie din Budapesta”, respectiv Random Trip şi Seven Seconds In the Future. Concertul este intitulat „Vibe Changers”, iar muzicienii locali sunt invitaţi să li se alăture artiştilor din Ungaria.

În data de 28 iulie, pe aceeaşi scenă va concerta trupa Folkfantastic, „care va interpreta muzică urbană inspirată din cântece populare, pe instrumente acustice”.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc în cursul serii, pe scena din curtea Cetăţii Mikó, organizatorii promiţând „trei concerte fantastice”.

Este vorba de Mara – Caue Project, care „va aduce o experienţă muzicală care combină bossa nova cu alte genuri mai puţin cunoscute ale muzicii braziliene”, Kriszta Pocsai, „o divă de jazz cu o energie copleşitoare şi un gust deosebit pentru jazz”, şi Balazs Bagyi New Quartet, „unul dintre cele mai renumite grupuri de jazz din Ungaria”.

Vineri, trupa Edina & Friends va deschide ziua pe scena din faţa teatrului „cu melodii swing standard din repertoriul internaţional de jazz”, iar în cursul serii, pe scena Cetăţii Mikó, RVQ – Radu Vâlcu Quintet – „va întâmpina publicul cu muzică inspirată din jazz, fusion, muzică clasică şi world music”.

De asemenea, vor mai concerta trio-ul berlinez Grey Paris, care va aduce „muzică de jazz cinematică, electro-acustică”, seara urmând să se încheie cu Nat Osborn Band, organizatorii susţinând că acest concert „se anunţă a fi unul dinamic, cu influenţe muzicale eclectice”.

Sâmbătă, copiii se pot bucura de un program muzical şi ateliere meşteşugăreşti în faţa Cetăţii Mikó, iar seara, de la ora 19,00, pe scena din curtea interioară va concerta tânăra cântăreaţă franceză Camille Bertault, iar de la ora 21,00 va începe concertul trupei Hot Jazz Band, câştigătoare a Premiului Kossuth, „cea mai cunoscută trupă de jazz din Ungaria”.

Şi duminică, în ultima zi a festivalului, vor avea loc programe pentru copii în faţa Cetăţii Mikó, iar spectatorii se pot bucura de concertul susţinut de Danics Dóra (voce) şi Sinha Róbert (chitară) pe scena din faţa teatrului.

Pe scena cetăţii Miko va concerta, în cursul serii Sarik Peter Trio, catalogat ca fiind „unul dintre cele mai populare ansambluri de jazz din Ungaria”, urmând să evolueze, alături de artiştii din ţara vecină, şi cântăreaţa Luiza Zan, „una dintre cele mai interesante şi originale cântăreţe de jazz din Europa”, precum şi chitaristul István Gyárfás, „unul dintre cei mai buni chitarişti jazz din Ungaria”.

Festivalul se va încheia cu un concert al pianistului de jazz Tigran Hamasyan, de origine armeană, care îşi va prezenta albumul „The Call Within” în formulă de trio, cu Marc Karapetian şi Arthur Hnatek.

În comunicat se precizează că Tigran a început să studieze pianul de la vârsta de 3 ani, iar acum cântă la cele mai prestigioase festivaluri de jazz din lume.

Toate serile festivalului se vor încheia cu jam session, la un bar din Miercurea-Ciuc.

De asemenea, pe toată durata festivalului, lângă scena Cetăţii Mikó se va desfăşura Jazz-painting, adică pictură pe muzică de jazz, fiind programată şi o tabără de dans, ca eveniment partener.

„Câţiva elevi ai Liceului de Artă ‘Nagy István’ vor picta în timpul concertelor din cadrul festivalului de jazz, sub îndrumarea profesoarei Zsuzsanna Sólyom. La finalul serii, publicul va putea admira operele de artă şi chiar să le cumpere, ulterior. Un eveniment partener paralel este CAMP_Coexistence 2022, o tabără intensivă de dans, în cadrul căreia dansatori profesionişti se vor alătura festivalului de jazz pentru a da culoare programului”, se precizează în comunicat.

Festivalul Internaţional de Jazz Miercurea-Ciuc este organizat de Asociaţia Mini Jazzfestival şi Primăria Miercurea Ciuc, cu sprijinul mai multor parteneri şi sponsori.

Programul complet este disponibil în două limbi la adresa https://ro.jazzfestival.ro/, iar biletele sunt disponibile în avans pe bilete.ro şi la faţa locului, înainte de concerte, mai precizează organizatorii.

AGERPRES