Cea de-a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate este organizată sâmbătă.

Publicul poate vizita case memoriale, biserici fortificate, grădini botanice si geoparcuri.

Sunt organizate spectacole în aer liber, ateliere de meșteșuguri și expoziții multimedia.

Unic în Europa, evenimentul este dedicat patrimoniului rural și comunităților care îl păstrează viu.

Intrarea este gratuită, iar vizitatorii sunt invitați să descopere locuri încărcate de istorie și tradiție, într-un program variat ce îmbină trecutul cu prezentul.

Pentru prima dată participă și două muzee din Republica Moldova.

Ziua de 6 septembrie a fost declarată de UNESCO și Ziua internațională a cititului cărților.

