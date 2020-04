Guvernul da astăzi o nouă o Ordonanță Militară. Aceasta este prezentată de oficialii din MAI.

Marcel Vela: „România trece printr-una dintre cele mai grele perioade. Protejarea vieții cetățenilor noștri este o prioritate foarte importantă. Distanțarea socială este soluția în acest moment. În această lună, are loc una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Această perioadă va trece cu bine, doar dacă respectăm regulile. Am semnat astăzi o nouă ordonanță militară, pe care premierul Orban a semnat-o. Este necesară o nouă ordonanță din cauza contextului intrnațional. Diminuăm la minim orice risc. Un alt motiv pentru care introducem noi ordonanțe militare este acela pentru că anumiți cetățeni nu se conformeză. Avem deja primul cetățean arestat preventiv pentru că nu s-a supus controlului și a încercat să fugă. În Ialomița avem 31 de cazuri în Țăndărei și șapte decedați tot din Țăndărei.”

Ordonanța militară 7

Marcel Vela: Se instituie carantină pentru Țăndărei. Se va permite doar transportul de marfă și pentru persoanele care nu locuiesc în zona carantinată și desfășoară activități în zona carantinată. Este strict interzisă intrarea și ieșirea din Țăndărei în afara celor permise.

Având în vedere că multe țări au intrat în zona roșie, am decis să suspendăm toate zbourile spre Austria, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia,. Iran pentru o perioadă de 14 zile, începând cu 5 aprilie anul curent. Această restricție nu se aplică transporturilor medicale și altor categorii. Vor fi permise zborurile cu lucrătorii sezonieri, am inclus asta în Ordonanța 7. Zborurile nu se referă la domeniul sanitar. Se menține suspendarea transportului internațional spre Spania, Italia, Franța, Olanda, Belgia, Turcia. Pentru fludizarea traficului la granițe, conducătorii camioanelor de transport marfă nu vor mai completa declarațiile epidemiologice dacă vor utiliza doar coridoarele indicate. Tranzitarea se va face într-un timp de maxim 48 de ore.

Pentru a susține lupta cu virusul, autoritățile vor asigura spații hoteliere între ture pentru personalul medical din sistemul național de sănătate publică.”

Bogdan Despescu: „Structurile MAi au continuat activitățile de verificare la frontieră, de însoțire a convoaielor la graniță. Au fost verificate aproape 15.000 de persoane în ultimele 24 de ore. S-a asigurat paza spațiilor de carantină și izolare. Am stabilit culoare separate pentru transportatori la ieșirea din țară. La Țăndărei și Bărbulești în Ialomița au fost aplicate 170 de măsuri contravenționale. Fac un nou apel la cetățeni să respecte legile pentru binele lor și al familiilor lor.”

Raed Arafat: „La ora 13 au fost anunțate crifrele pentru ultimele 24 de ore. Avem 3613 infectați și 141 decedați. Vor fi trimise echipe de sprijin, cum a fost la Arad și Deva. Venim în sprijinul personalului care lucrează în linia I. Vorbim de echipamente de protecție. Pompierii au distribuit peste 100.000 de măști în țară. Astăzi începem repartiția a 200.000 de măști FFP2.”Vor fi distribuite în ultiemle 48 de ore circa 300.000 de mii de măști FFP2. MAPN va aduce combinezoane săptămâna viitoare în țară. Ele vor fi distribuite spre unitățile sanitare, dar nu numai.Noi avem deja contactate ventilatoare, însă data de sosire nu este certă acum. Am luat măsuri de creștere a numărului de ventilatoare. Am identificat 190 de ventilatoare de terapie intensivă, pe care am început să le aducem la București. Ele vor trece printr-o reparație generală.”