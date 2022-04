„Sprijin pentru România reprezintă un pachet de soluții pentru cetățeni și economie. Programul de guvernare are in centrul său cetățeanul. Coaliția de guvernare are datoria sa vina cu solutii la problemele oamenilor si ale mediului economic, mai ales într-o perioada atat de dificila ca cea pe care o traversăm. Pachetul are 17,3 miliarde de lei, 52% este asigurata din fonduri europene, si 48% din fonduri de la bugetul de stat. Are trei obiective principale, susținerea econnomiei pentru o crestere economcia sanatoasa, realizarea coeziunii sociale și solidaritatea intre generatii”, a anunțat Nicolae Ciucă.

„Primele măsuri intra in vigoare de la 1 mai pana la sfârșitul anului. În acest pachet sunt măsurile ce vizează sprijinirea pana la 400 de mii a companiilro care sufera de pe urma cresterii preturilor la energie sau afectate de contextul regional. Sunt măsurile sociale si vor continua si anul viitor. Urmeaza sa fie agregate in fucntie de masurile luate la nivelul UE si de bugetul pe anul viitor”, a mai precizat premierul.

„Beneficiarii masurilor sunt IMM-urile, marii investitori, transportatorii și distribuitorii, investitiile publice. Astfel, 300 milioane de euro alocati pentru sprijinul IMM cu dificultati, va fi acordat un ajutor de pana la 400 de mi ide euro per firma. Programul intra in vigoare de la 1 iunie.

Avem in vedere un buget de 200 milioane de euro pt stimularea investitiilor. Vb de acordarea unui ajutor de stat de peste 1 miliona de euro. Prgramul intra in vig de la 1 mai

pentru transportatori si – 300 milioane lei catre firmele de transport rutier marfuri, de persoane si distributie. Pentru cele de transport și distributie punem in aplicare un mecanism de sprijin, cu o subventie de 0,50 lei per litru de carburant, beneficiari – 4.000 de firme.

Ajustarea contractelor de investitii publice in derulare finantate din fonduri nationale si europene are in vedere creșterea preturilor la materiale, manopera, transport utilaje, astfel pentru sustinerea inv estitiile publice sunt acordate 5,2 mil lei pt acest an pentru continuarea si finalizarea contractelor.

Se aprobă saptămâna aceasta o OUG pentru fondurile alocate de la buget și in 2 săptămani o alta OUG pentru reglementarea alocarii fondurilor de la UE.

Două măsuri importante pentru t protjare locuri de munca . Angajații în somaj tehnic vor beneficia de 75% din salariu pana la sfarsitul anului, de la 1 mai, valoarea programului este de 450 milioane de lei. Continuarea programului kurzarbeit de la 1 mai anul curent.

Sprijin pentru susținerea agriculturii. Vor beneficia fermierii, IMM , agricultura si alimentara – acordam 200 mil euro pentru procesare produse agricole în România. Fermieri icare proceseaza in Romania vor avea o prima de 10% din valoarea produselor procesate de la 1 iunie, 300 de milioane grant capital de lucru pentru fermieri, termen 30 iunie, cand trebuie sa fie incheiate contractele de finantare.

Salariul minim în agricultura si industra alimentara – 3.000 de lei brut, ca in constructii, va fi aprobat saptamana viitoare in parlament.

Capitalizăm cu 100 de milioane de euro Casa de Comert Unirea, de la 1 august, fonduri de la buget.

În domeniul social, sprijin pentru cetățeni iRomâniei pentru protejarea in urma cresterii preturilor.

Pachetul oferă următoarele solutii:

1 miliard euro – 50% fonduri europene, 50% de la stat, în vouchere alimente de baza de 50 de eruo pentru familii cu cel putin doi copii sau monoparentale cu venit mai mic de 600 de lei lunar , pensionari cu venit mai mic de 1500 de lei pe luna, cu venit minim garantat, cu dizablitati. Pachetul intra in vigoare de la 1 iunie.

Vouchere pentru elevi cu burse sociale – 30 de euro pe luna pentru alimente haine rechizite Valoarea totala a pachetului – 33 milioane de euro. Vor beneficial 4,7 milioane de români

200 de lei in plus la salariul minim, fara perceperea tazelor, valoarea tichetelor de masa creste la 30 de lei. Dublam norma de hrana la 22 de lei pe zi”, a mai precizat Nicolae CIucă.

MĂSURILE pregătite de Guvern

Vouchere de 250 de lei, la două luni

-cei cu venit lunar sub 600 de lei/membru de familie

-persoanele cu venit minim garantat

-pensionarii cu venit sub 1.500 lei

-persoane cu dizabilități

Vouchere de 30 euro/lună

-elevi din familii defavorizate

Majorarea tichetelor de masă

-20 lei sageata in sus 30 lei

Majorarea cotei de hrană pentru pacienții din spitale

-11 lei sageata in sus 22 lei

Stimulent de 200 de lei, neimpozitabili

-angajații de la privat (dacă firma vrea)

Plafonarea prețului la RCA

Decontarea accizei reduse la motorină pentru transportatori