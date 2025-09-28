Scrutinul este considerat un test pentru parcursul de integrare europeană a țării de dincolo de Prut.

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne.

Au fost deschise 2.274 de secţii de votare, dintre care 1.961 – pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria (12 secţii).

Pentru diasporă au fost deschise 301 secţii în 45 de ţări.

În cursa electorală sunt înscrise:

– 14 partide politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul ‘Democrația Acasă’ (PPDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea ‘Respect Moldova’ (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Alianța ‘Moldovenii’ (AM), Partidul ‘Noua Opțiune Istorică’ (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și Partidul Nostru (PN);

– 4 blocuri electorale (Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul electoral ‘Alternativa’, Blocul electoral ‘Împreună’ și Blocul Unirea Națiunii);

– 4 candidați independenți (Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu). Partidul ‘Moldova Mare’ a fost eliminat, vineri, din competiția electorală, în baza unei decizii a CEC.

Pentru acest scrutin, au fost tipărite 2.772.255 de buletine de vot pentru alegătorii din Republica Moldova, 864.300 pentru alegătorii din străinătate și 23.500 pentru alegătorii din Transnistria.

Procesul de vot se desfăşoară între orele 07:00 şi 21:00, iar scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puţin o treime din alegătorii înscrişi în liste.

Pe buletinele de vot tipărite pentru acest scrutin figurează 23 de concurenţi electorali, anume 15 partide politice, 4 blocuri electorale şi 4 candidaţi independenţi.

Pragurile electorale necesare pentru accederea în Parlament sunt 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale şi 2% pentru candidaţi independenţi.

În România, cetăţenii moldoveni vor avea organizate 23 de secţii de votare, un număr record, şi o premieră la Bucureşti – o secţie de votare la Muzeul Ţăranului Român.

Având ca referinţă scrutinul anterior, ambasadorul Victor Chirilă spunea că aproximativ 30.000 de concetăţeni ai săi vor lua parte la alegerile din România.

La Bucureşti vor fi organizate cinci secţii de votare, la Iaşi – trei, la Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Suceava şi Sibiu – câte una.

Adresele exacte ale secţiilor se regăsesc pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.