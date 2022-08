Păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din Covasna, Harghita şi Mureş va fi unul dintre subiectele centrale ale ediţiei a XIX-a a Universităţii de Vară Izvoru Mureşului, din perioada 14 – 18 septembrie, care se va desfăşura sub tema „Pentru o Românie a secolului XXI unită sub semnul tricolorului şi al idealului naţional”, relatează Agerpres.

Universitatea de Vară Izvoru Mureşului este organizată de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni (Bucureşti), Centrul European de Studii Covasna-Harghita (Sf. Gheorghe), cu binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

„Manifestarea a intrat în conştiinţa publică ca un proiect cultural la scară naţională, constituindu-se într-un veritabil „parteneriat româno-român”, atât prin conferenţiari, participanţi (reprezentanţi ai românilor din afara hotarelor ţării şi din ţară), cât şi prin tematica abordată. Ediţia din acest an are ca temă eforturile concentrate „Pentru o Românie a secolului XXI unită sub semnul tricolorului şi al idealului naţional”, au arătat organizatorii într-un comunicat de presă.

Printre subiectele abordate la această ediţie se regăsesc priorităţile privind păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş în contextul actual, conduita politică a partidelor parlamentare şi a celorlalte autorităţi faţă de românii de pretutindeni şi din zonele multietnice ale României.

De asemenea, vor fi dezbateri cu privire la oportunitatea geopolitică a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi perspectiva reunirii cu România, dar şi despre economia naţională ancorată în necesitatea promovării iniţiativelor de relansare a produselor româneşti.

La Universitatea de Vară Izvoru Mureşului vor fi analizate şi provocările privind păstrarea identităţii românilor din Ucraina, Serbia şi Bulgaria şi atitudinea Statului Român şi a societăţii civile faţă de evenimentele din Ucraina, se vor face analize ale războiului informaţional la frontiera NATO şi UE şi va fi evidenţiat rolul presei şi importanţa mediului informaţional pentru educarea conştiinţei naţionale.

În cadrul manifestării va avea loc o analiză retrospectivă privind ediţiile anterioare ale Universităţii de Vară, a rolului şi necesităţii continuării manifestării intrată în conştiinţa naţională.

Pe lângă dezbateri, programul va mai cuprinde lansări şi prezentări de cărţi, spectacole folclorice şi o expoziţie de icoane.

„La lucrări vor participa cursanţi din ţară şi de peste hotare: Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia şi din diaspora, reprezentanţi ai românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, ai romano-catolicilor din Moldova, conferenţiari din principalele centre universitare ale ţării şi din străinătate, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. Au fost invitaţi, ca şi la ediţiile precedente, conducători ai statului român, miniştri, parlamentari reprezentând spectrul politic românesc”, a precizat Biroul de presă al Universităţii de Vară Izvoru Mureşului 2022.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea