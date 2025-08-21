Vicepremierul Tanczos Barna i-a indus în eroare pe românii angajați la stat atunci când a transmis că nu va mai putea fi cumulată pensia cu salariul. În realitate, situația stă cu totul altfel.

Deși oficialul susține că măsura este foarte clar scrisă în proiectul de act normativ, angajații la stat au în continuare o portiță prin care pot cumula pensia și salariul.

Condiția este ca aceștia să nu se reangajeze pe același post după ce ies la pensie.

În cazul în care aleg un alt post, vor putea primi în continuare și pensie și salariu.

Inițial, Tanczos Barna anunța că i se pare absolut normal ca românii să nu mai poată cumula aceste două surse de venit, dar și că măsura ar fi urmat să îi afecteze inclusiv pe militari și polițiști.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la Tanczos Barna, însă până acum nu am primit un răspuns.